Telefoanele cele mai scumpe din lume sunt accesibile unui număr foarte limitat de utilizatori, cei care își permit să plătească prețul solicitat, de producători. Diferența este dată nu atât de cât de materialele din care sunt confecționate.

Ce face diferența pentru telefoanele de lux

Valoarea unui telefon, dintre cele din categoria lux, este dată nu atât de performanțele tehnologice cât de materialele speciale din care sunt confecționate. Telefoanele de lux conțin componente din aur, platină, titan sau diamante. De asemenea, faptul că sunt ansamblate manual, î ediții limitate, cu finisaje și decorațiuni unice, le conferă un plus de valoare.

Toate acestea fac diferența dintre un gadget obișnuit, accesibil mai mult sau mai puțin unui utilizator și un special, la care au acces doar milionarii. Astfel, chiar dacă telefoanele mobile au devenit un accesoriu obișnuit pentru 99% din populația lumii, nu oricine își permite un aparat care seamănă mai mult a bijuterie decât a mijloc de comunicare.

Aceste dispozitive telefoanele se remarcă nu doar printr-un design sofisticat, ci și prin funcții avansate de securitate și opțiuni speciale de personalizare. Fiecare exemplar este conceput și adaptat la cerințele și dorințele cumpărătorului. Unele modele integrează cele mai noi tehnologii, sisteme inteligente și soluții de criptare, oferind o combinație de eleganță, siguranță și inovație.

Cele mai scumpe dispozitive din lume

Un telefon special, destinat doar utilizatorilor cu foarte mulți bani este . Între telefoanele cele mai scumpe din lume, acesta este un model exclusivist care poate fi placat în aur de 24K, în platină sau aur roz, potrivit site-ului .

Modelul are un diamant roz masiv integrat pe carcasa din spate. Este disponibil într-o serie limitată și include tehnologii avansate de securitate, fiind creat pentru bogații lumii. Un astfel de dispozitiv ajunge să coste 48,5 milioane de dolari, fiind considerat cel mai scump telefon creat vreodată.

TOP 10 MOST EXPENSIVE PHONES IN THE WORLD 2024 A THREAD ❗️❗️❗️ 1. Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond – $48.5 Million — BLAZE OF LAGOS🔥 (@campusblaze)

Gresso Luxor Las Vegas Jackpot este un alt model de lux al cărui preț este de un milion de dolari. Dispozitivul este destinat, în special, colecționarilor cu gusturi rafinate, dornici de modele unice. Carcasa este realizată din aur de 18K și diamante negre. Partea din spate este decorată cu lemn negru provenit din Africa, vechi de două secole.

Fiecare exemplar este lucrat și ansamblat manual ceea ce-i oferă un grad de personalizare foarte ridicat. Se spune că nu este doar un smartphone de lux, ci o operă de artă care îmbină stilul, rafinamentul și tehnologia.

9. Gresso Luxor Las Vegas Jackpot: $1 Million — M JIT (@mjitterrs)

Bijuterii tehnologice pentru bogații lumii

Goldvish Le Million este unul dintre cele mai scumpe telefoane realizate vreodată susțin specialiștii. Construit din aur alb de 18K și împodobit cu diamante care totalizează 120 de carate, se evidențiază între telefoanele cele mai scumpe din lume. Dispozitivul are un design rafinat și poate fi considerat o bijuterie high-tech, creată pentru cei care iubesc luxul și nu au limită la cardul de credit.

Telefonul Goldvish Le Million într-o ediție limitată și este estimat la un preț de un milion de dolari.

Destinat celor care doresc un gadget cu adevărat exclusivist, dar și acces la tehnologii avansate de protecție a datelor, Diamond Crypto este un smartphone de colecție, decorat cu peste 50 de diamante. Dintre acestea, zece sunt albastre, extrem de rare. Carcasa aparatului este din platină, ceea ce-i asigură un nivel de durabilitate crescut. Sistemul de criptare integrat oferă o securitate avansată utilizatorilor.

Telefoanele clasice redefinesc ideea de lux

Vertu Signature Cobra este un telefon de lux care se remarcă printr-un design extravagant. Aparatul este decorat cu 439 de rubine și elemente inspirate de silueta unei cobre.

Aparatul este construit din titan și piele fină și se vinde într-un număr foarte limitat de exemplare. Prețul unui astfel de dispozitiv ajunge la 310.000 de dolari. Dă senzația de opulență, dar are și funcții personalizate pentru cei care îl utilizează. Telefonul este destinat colecționarilor și celor care doresc un obiect unic.

Goldvish Revolution reprezintă un etalon de eleganță datorită materialelor prețioase din care a fost confecționat. Este un telefon care are componente din aur de 18K, cristale, safire și diamante.

Prețul unui asemenea dispozitiv poate depăși 1,3 milioane de dolari, fiind considerat o adevărată bijuterie tehnologică. Este conceput de meșteri bijutieri foarte atenți la detalii. Lucrătura specială îi dă un aer de rafinament desăvârșit, fiind destinat doar celor care știu să prețuiască bijuteriile exclusiviste.