Semnale de alarmă vin din industria smartphone-urilor. Telefoanele mobile se pregătesc să devină semnificativ mai scumpe în perioada următoare.

După aproape doi ani de creștere, piața globală începe din nou să încetinească, iar unul dintre motivele principale este criza componentelor de memorie, care împinge costurile tot mai sus. Conform datelor , analizate de Playtech, în unele piețe emergente scumpirile au ajuns deja la 40-50%.

Ce opțiuni au producătorii și care este cauza principală

Piața globală a intră într-o zonă sensibilă. În primul trimestru din 2026, livrările au coborât la 289,7 milioane de unități, cu 4,1% mai puțin față de aceeași perioadă din 2025, când atingeau 302 milioane.

Este prima contracție după zece trimestre consecutive de creștere. Această scădere vine pe fondul unei probleme tot mai apăsătoare, criza componentelor de memorie, în special RAM și stocare, care împinge costurile de producție în sus.

Pentru producători, situația este simplă, dar incomodă. Fie își reduc marjele de profit, fie cresc prețurile finale sau ajustează în tăcere specificațiile unor modele. În practică, cele mai multe companii aleg un mix între aceste variante. Asta înseamnă fie telefoane mai scumpe, fie compromisuri la dotări, uneori greu de observat la prima vedere, potrivit sursei menționate.

Cine rezistă în top 5 și ce arată cifrele

Datele arată clar o polarizare a pieței. Samsung rămâne lider, cu 62,8 milioane de unități livrate și o cotă de piață de 21,7%, în creștere de la 60,6 milioane și 20,1% în 2025 (+3,6%). urmează îndeaproape, cu 61,1 milioane de unități și 21,1% cotă, față de 59,1 milioane și 19,6% anul trecut (+3,3%). În schimb, Xiaomi a scăzut puternic la 33,8 milioane (11,7% cotă) de la 41,8 milioane (13,8%), marcând un declin de -19,1%.

OPPO a ajuns la 30,7 milioane (-9,9%), iar Vivo la 21,2 milioane (-6,8%), ambele pierzând și cotă de piață. Segmentul „Altele” a coborât la 80,1 milioane (-4,2%), menținând aproximativ 27,6% din piață.

Concluzia e clară. Jucătorii puternici din zona premium rezistă mai bine datorită accesului mai bun la furnizori și unei clientele mai puțin sensibile la scumpiri. În schimb, brandurile axate pe volum și prețuri mici sunt cele mai expuse.

Ce urmează pentru cumpărători

Pentru consumatori, perspectiva nu este deloc favorabilă. din zona accesibilă și mid-range sunt cele mai vulnerabile, mai ales în piețele emergente unde modelele sub 200 de dolari domină vânzările.

Acolo, scumpirile au ajuns deja la 40-50%, ceea ce schimbă rapid comportamentul de cumpărare. Mulți utilizatori amână achiziția sau aleg variante mai slabe. În paralel, tensiunile logistice și geopolitice continuă să împingă costurile în sus, amplificând efectele crizei de memorie.

O stabilizare reală a prețurilor pentru RAM și stocare nu este așteptată înainte de finalul lui 2026. Piața intră într-o perioadă de presiune în care telefoanele bune la preț mic devin tot mai rare. Compromisurile la preț sau la performanță devin din ce în ce mai evidente pentru cumpărători.