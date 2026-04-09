WhatsApp introduce treptat o funcție mult așteptată, care schimbă modul în care utilizatorii interacționează în aplicație. Noua opțiune permite folosirea unui username în locul numărului de telefon.

Ce aduce nou această funcție pentru utilizatori

Platforma începe să activeze rezervarea numelor de utilizator, o facilitate cerută de mult timp de comunitate și testată în ultimele luni. Aceasta le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica fără să își expună numărul de telefon.

este disponibilă momentan doar pentru un număr limitat de conturi și în anumite regiuni, însă extinderea globală pare tot mai apropiată. Introducerea username-urilor marchează o schimbare importantă în direcția confidențialității și flexibilității în utilizarea aplicației.

Cine are prioritate la alegerea numelui

Un element important îl reprezintă avantajul acordat utilizatorilor care vor să își păstreze identitatea deja folosită pe alte platforme din același ecosistem ( ). Astfel, cei care folosesc același nume pe Facebook sau Instagram pot avea prioritate la rezervare.

Confirmarea identității se realizează prin Accounts Center, ceea ce ajută la evitarea conflictelor între utilizatori și la protejarea brandurilor personale. Sistemul urmărește să asigure o tranziție coerentă între platformele Meta.

Ce reguli trebuie respectate pentru username

Pentru cei care își creează un nume nou, viteza devine esențială, deoarece alocarea se face după principiul „primul venit, primul servit”. Odată ocupat, un username nu mai poate fi revendicat de altcineva, scrie Ziare.com.

Regulile impuse sunt stricte și vizează atât formatul, cât și lungimea numelui ales, pentru a menține un standard unitar:

trebuie să conțină cel puțin o literă

sunt acceptate doar litere mici, cifre, puncte și underscore

nu poate începe cu „www.”

nu poate avea terminații de tip domeniu (.com, .net)

nu poate începe sau se termina cu punct

lungimea trebuie să fie între 3 și 30 de caractere



După activare, username-ul va putea fi utilizat pentru inițierea conversațiilor, fără ca numărul de telefon să mai fie vizibil pentru ceilalți utilizatori.