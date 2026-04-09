WhatsApp introduce username-uri pentru utilizatori după ani de așteptare. Ce reguli trebuie respectate pentru numele de utilizator

Iulia Petcu
09 apr. 2026, 22:59
Sursa foto: Hepta /Zuma Press / Thomas Fuller
Cuprins
  1. Ce aduce nou această funcție pentru utilizatori
  2. Cine are prioritate la alegerea numelui
  3. Ce reguli trebuie respectate pentru username

WhatsApp introduce treptat o funcție mult așteptată, care schimbă modul în care utilizatorii interacționează în aplicație. Noua opțiune permite folosirea unui username în locul numărului de telefon.

Ce aduce nou această funcție pentru utilizatori

Platforma începe să activeze rezervarea numelor de utilizator, o facilitate cerută de mult timp de comunitate și testată în ultimele luni. Aceasta le oferă utilizatorilor posibilitatea de a comunica fără să își expună numărul de telefon.

Funcția este disponibilă momentan doar pentru un număr limitat de conturi și în anumite regiuni, însă extinderea globală pare tot mai apropiată. Introducerea username-urilor marchează o schimbare importantă în direcția confidențialității și flexibilității în utilizarea aplicației.

Cine are prioritate la alegerea numelui

Un element important îl reprezintă avantajul acordat utilizatorilor care vor să își păstreze identitatea deja folosită pe alte platforme din același ecosistem (Meta). Astfel, cei care folosesc același nume pe Facebook sau Instagram pot avea prioritate la rezervare.

Confirmarea identității se realizează prin Accounts Center, ceea ce ajută la evitarea conflictelor între utilizatori și la protejarea brandurilor personale. Sistemul urmărește să asigure o tranziție coerentă între platformele Meta.

Ce reguli trebuie respectate pentru username

Pentru cei care își creează un nume nou, viteza devine esențială, deoarece alocarea se face după principiul „primul venit, primul servit”. Odată ocupat, un username nu mai poate fi revendicat de altcineva, scrie Ziare.com.

Regulile impuse sunt stricte și vizează atât formatul, cât și lungimea numelui ales, pentru a menține un standard unitar:

  • trebuie să conțină cel puțin o literă
  • sunt acceptate doar litere mici, cifre, puncte și underscore
  • nu poate începe cu „www.”
  • nu poate avea terminații de tip domeniu (.com, .net)
  • nu poate începe sau se termina cu punct
  • lungimea trebuie să fie între 3 și 30 de caractere

După activare, username-ul va putea fi utilizat pentru inițierea conversațiilor, fără ca numărul de telefon să mai fie vizibil pentru ceilalți utilizatori.

Citește și...
Americanii de la Anthropic se laudă cu noul Mithos IA. De ce ezită să lanseze aplicația pe scară largă
IT&C
Americanii de la Anthropic se laudă cu noul Mithos IA. De ce ezită să lanseze aplicația pe scară largă
iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
IT&C
iPhone 17 Pro Max, direct în spațiu! Cum a ajuns un telefon să fie acceptat de NASA în misiunea Artemis II
Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
IT&C
Ce tip de echipamente pot fi conectate cu ajutorul unui extender HDMI?
Newsweek: Telefonul tău te spionează? Adevărul din spatele aplicațiilor gratuite: „Ei știu absolut totul despre tine”
IT&C
Newsweek: Telefonul tău te spionează? Adevărul din spatele aplicațiilor gratuite: „Ei știu absolut totul despre tine”
Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online
IT&C
Dacă AI vinde, cine mai controlează reclamele? Noua competiție pentru tranzacțiile online
Melania Trump a prezentat un robot umanoid la summitul său dedicat educației digitale a copiilor (VIDEO)
IT&C
Melania Trump a prezentat un robot umanoid la summitul său dedicat educației digitale a copiilor (VIDEO)
Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
IT&C
Paradoxul AI: meseriile „clasice” devin noua miză a marilor investitori la nivel global
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
IT&C
Jeff Bezos vrea să mute centrele de date în spațiu cu zeci de mii de sateliți. Ce presupune proiectul Sunrise și când ar putea fi lansat
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Externe
Rusia vrea să interzică accesul la ChatGPT și Gemini începând de anul viitor
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
IT&C
Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe
Ultima oră
22:51 - Cât a ajuns să coste un sejur All Inclusive în Egipt
22:49 - Dănuț Lupu, critici dure pentru români: Turcii l-au aplaudat pe Mircea Lucescu, iar noi l-am făcut senil, bătrân. În general, noi ne respectăm oamenii după ce mor (VIDEO)
22:27 - S-au pus în vânzare biletele pentru Jocurile Olimpice 2028. Peste un milion de locuri sunt sub 30 de euro
22:23 - Vagon infestat cu ploșnițe retras de CFR Călători. Ruta pe care circula trenul (VIDEO)
22:19 - Cum explică CTP victoria rapidă, în primă instanță, a postului Realitatea Plus: Este caracatița Savonea, care face asta pentru că știe că nu va păți nimic cu Nicușor Dan la Cotroceni (VIDEO)
21:56 - Ministrul Finanțelor pregătește schimbări importante pentru industria culturală. Nazare: „Claritate şi predictibilitate pentru artişti”
21:48 - Restricții de circulație în București pentru funeraliile lui Mircea Lucescu
21:48 - CTP: „Nicușor Dan nu face nicio mișcare fără a se înțelege cu PSD-ul”. Ce spune despre relația președintelui cu premierul Bolojan (VIDEO)
21:22 - Un hoț din Londra a fost condamnat după ce a furat un ou Fabergé de milioane de euro
21:17 - Ministrul Transporturilor anunță contracte noi pentru vehicule electrice în instituțiile statului. Ce presupun noile investiții