Ziua Q: momentul în care toate parolele ar putea deveni inutile. Un scenariu care nu mai ține de science-fiction (VIDEO)

Imaginați-vă o lume în care, într-o singură zi, toate parolele devin inutile. Conturi bancare, e-mailuri, rețele sociale, sisteme guvernamentale — nimic nu mai este sigur. Acesta este scenariul despre care avertizează experții în securitate cibernetică: „Ziua Q”, momentul în care computerele cuantice ar putea sparge instantaneu criptarea care ne protejează viața digitală.

Ce înseamnă, de fapt, „Ziua Q”?

„Ziua Q” vine de la „quantum” și marchează punctul în care tehnologia calculatoarelor cuantice devine suficient de avansată pentru a distruge actualele sisteme de criptare.

Astăzi, securitatea online se bazează pe probleme matematice extrem de dificile, pe care computerele clasice le-ar rezolva în sute sau chiar mii de ani. Calculatoarele cuantice, însă, pot procesa informația fundamental diferit, reducând acest timp la câteva secunde sau minute.

De ce ar fi un dezastru global

Impactul unui astfel de moment ar fi fără precedent. Practic, întreaga infrastructură digitală ar deveni vulnerabilă:

conturile bancare ar putea fi accesate instant

comunicațiile private ar putea fi interceptate

bazele de date sensibile ar deveni expuse

infrastructurile critice ar putea fi compromise

Mai mult, există deja temeri că unele date criptate sunt colectate în prezent de , pentru a fi decriptate ulterior, când tehnologia va permite acest lucru.

Parolele, veriga slabă chiar și azi

Problema este că nici în prezent nu suntem în siguranță totală. Utilizatorii continuă să folosească parole simple și ușor de ghicit, iar bazele de date cu milioane sau chiar miliarde de credențiale compromise circulă deja pe internetul ascuns.

Asta înseamnă că, înainte ca să devină realitate, securitatea digitală este deja fragilă.

Inteligența artificială accelerează riscurile

Pe lângă amenințarea calculatoarelor cuantice, inteligența artificială schimbă regulile jocului.

Atacurile informatice devin din ce în ce mai sofisticate, iar algoritmii pot testa milioane de combinații de parole într-un timp extrem de scurt. În combinație cu puterea de calcul cuantică, acest lucru ar putea duce la un colaps rapid al securității actuale.

Există soluții sau e prea târziu?

Specialiștii nu stau pe loc. Un nou domeniu, numit criptografie post-cuantică, încearcă să dezvolte metode de protecție rezistente la viitoarele atacuri.

Până atunci, experții recomandă măsuri simple, dar eficiente:

parole lungi și unice

autentificare în doi pași

utilizarea managerilor de parole

actualizări constante de securitate

În viitor, parolele ar putea fi înlocuite complet de tehnologii biometrice sau sisteme de autentificare mult mai avansate.

Cât de aproape suntem de acest moment?

Estimările variază. Unii experți vorbesc despre 10–20 de ani, alții cred că progresele ar putea accelera acest termen.

Cert este că tranziția către un nou sistem de securitate global nu se poate face peste noapte. Iar timpul de pregătire este limitat.