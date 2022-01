Horoscopul anului 2022: Zodiile care trebuie să-și rezolve problemele din trecut. Nativii din Berbec și Pești sunt norocoșii zodiacului (VIDEO)

2022 va fi un alt an în care vom trece prin numeroase provocări, dar acestea ne vor învăța lecții prețioase, despre cum să trăim în armonie cu natura, cum să avem mai multă grijă de sănătatea noastră fizică și psihică, dar și cum să creștem spiritual. Este ca și cum oamenirea a intrat într-un program de reeducare, a spus astrologul Ina Manta, în emisiunea Talk B1, prezentată duminică de Irina Pătraru, pe B1 TV.

“În 2022 , se păstrează tendințele conspiraționiste și dezinformarea, minciuna prin omisiune, inflația, problema alimentelor cauzată de creșterea prețurilor. Noi am fost foarte risipitori, am fost nelimitați în a dori, a avea, a face. Suntem într-un program de reeducare, pentru că distrugem planeta, aruncăm mâncare și deșeuri. Vine din cer, dar sunt oameni aleși de către destin care ne duc într-o anumită direcție”, a explicat Ina Manta.

Provocările vor continua până în 2026, iar una dintre principalele calități de care trebuie să dăm dovadă până atunci este adaptarea.

Avem un Uranus, locomotivă, planeta rebeliunii, a revoluției, de aceea în continuare vom vedea oameni in stradă”, a spus astrologul.

Pentru anul 2022, sunt și vești bune, pentru că avem oportunitatea să ne bucurăm de libertate.

“Partea a doua a anului 2022 va fi mai bună. Anul acesta reapare elementul foc care înseamnă viață, bucuria de a fi, de a călători, de a mânca, cu Jupiter in Berbec. În sfârșit, avem puțin zvâc, putina viață, turismul învie. Nu va fi cel mai rău an, dar nici cel mai bun”, sunt previziunuile astrologului.

Astrologul a vorbit și despre provocările și oportunitățile care vor apărea pe parcursul anului pentru reperezentanții fiecărei zodii în parte.

În 2022, cei mai norocoși vor fi nativii din zodiile Pești și Berbec pentru că au în tranzit marele benefic, spune Ina Manta.

În acest an, trebuie să se bazeze pe cercul lor social, pe oameni. Astfel își vor dezvolta cariera, zona financiară, o nouă relație. Multe lucruri bune vor apărea, dacă știu să se folosească de prieteni”, explică astrologul.

„Inconștientul lor trece printr-o vâltoare de înțelegere profundă a vieții. Este o tranziție spirituală semnificativă ceea ce vi se întâmplă. Întâmplările existențiale în care v-ați sabotat și amăgit se vor reflecta prin amintiri confuze, gânduri restrictive sau înfricoșătoare. Gemenii sunt în momentul de vindecarea al trecutului. Vor elimina blocajele pentru a elibera noul drum. Dacă ne referim la zodii norocoase, Gemenii se numără printre acestea. Au un an bun. Până acum au avut nodurile karmice în tranzit, care n-au fost cumsecade, dar acum lucrurile se îmbunătățesc pentru ei și financiar.

Ideile și obiectivele le sunt modelate de oamenii pe care îi întâlnesc. Încep să capete siguranță și să simtă că au intuiția corectă pentru un altfel de a fi. Este posibil să facă lucruri radicale, să elimine omeni din anturajul vechi, să îndepărteze tot ce nu li se mai potrivește. Este ca un fel de trezire care servește drept catalizator pentru schimbare. Sunt o zodie norocoasă. Dacă vor să intre în politică, este un moment în care să o facă. Pentru cei care sunt deja in politică, trebuie să devină extrem de morali, pentru ca dacă nu sunt demni, vor pierde din putere”, spune Ina Manta.

Spiritualitatea și filantropia pot deveni esența căutărilor lor. Mentorii pot avea impactul necesar pentru a le schimba viața. Fecioarele sunt nativii care vor călători cel mai mult în 2022. Se vor bucura foarte tare de mâncărurile pe care le vor găsi în zonele pe care le vor vizite. Au un an bun si dacă vor să se căsătorească, să aibă copii”, sunt previziunile specialistei.

„Și pentru Balanță 2022 va fi un an bun. Nativii trăiesc un moment de renaștere si transformare personală în urma unor pierderi.

În carieră, lucrurile vor merge mai încet. Nu este anul lor în ceea ce privește poziția socială, dar este un an în care trebuie să muncească. Doar cei care meserii de natură creativă vor cunoaște gloria.

Au șansa să-și cunoască viitorul partener, sunt întâlniri de natura karmică. Relațiile toxice sunt eliminate. Au avut relații extrem de nefericite si păguboase până acum. Toate legăturile noi care se vor crea pe parcursul acestui an sub un conținut karmic. Au șanse de 90% să-și întâlnească sufletul pereche sau geamăn.

„Anul 2022 va fi foarte important și pentru nativii din Scorpion, cu axa nodurilor karmice și eclipsele în zodia lor. Un an și 8 luni de acum înainte va fi o perioadă extrem de importată pentru Scorpioni.

„La Săgetători, în sfârșit lumină. Vor fi oportunități, dar nu fără provocări la locul de muncă și în relația cu colaboratorii și clienții. Nu va fi simplu, chiar dacă uneori poate părea că va cădea para mălăiață pentru ei. Se vor trezi ca primesc cadouri neașteptate, nefiind un eveniment. Va fi un an bun pentru ei.

„Mulți dintre ei se vor trezi părinți sau se vor logodi. Din păcate, trebuie să fie foarte prudenți, pentru ca este un an care lucrurile nu rămân pe poziții. Azi se logodesc, mâine se despart. Trebuie să fie foarte prudenți când aleg momentul pentru a face o cerere în căsătorie. Azi se despart, mâine se împacă. Beneficiază de aspecte astrale extrem de frumoase. Romantismul pur s-ar putea să le întunece judecata. Noile proiecte sunt binecuvântate. Capricornii se numără printre zodiile care trebuie profite de creativitate, pentru ca le va aduce beneficii materiale și îi poate înălță social. În ceea ce privește relațiile sociale, au relații de bună calitate, chiar dacă la începutul anului vor fi mici excepții neplăcute. Astrele aduc in anturaj un personaj nou, care poate avea rol de mentor. 2022 va fi un an bun și pentru ei”, sunt previziunile Inei Manta.