Arsenie Boca va fi canonizat pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, locul unde mii de credincioși vin anual pentru reculegere. Data aleasă are o semnificație profundă, fiind ziua în care duhovnicul a trecut la cele veșnice, în anul 1989. Evenimentul marchează un moment de mare importanță spirituală și istorică pentru întreaga și pentru credincioși.

Mulți l-au considerat sfânt încă din timpul vieții sale, iar canonizarea confirmă recunoașterea oficială a sfințeniei părintelui Arsenie. Anunțul oficial a fost făcut de Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza, Mitropolitul Ardealului, cu ocazia împlinirii vârstei de 78 de ani.

Ce a spus Mitropolitul Ardealului despre momentul canonizării

În cadrul ceremoniei, Înaltpreasfințitul Laurențiu Streza a anunțat că Arsenie Boca va fi canonizat alături de alți cincisprezece preoți mărturisitori. El a precizat că anul acesta, dedicat Centenarului, are o importanță deosebită pentru ortodocși români. Biserica Ortodoxă Română a hotărât includerea în rândul sfinților a șaisprezece mari personalități duhovnicești, cunoscute pentru credința lor puternică.

„Am făcut proclamarea locală a canonizării Sfântului Serafim cel Răbdător la Sâmbăta de Sus. Vom face pe 28 noiembrie, la Mănăstirea Prislop, proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie, de la Prislop”, a declarat ierarhul în cuvântarea de la finalul slujbei, notează click.ro.

De asemenea, a subliniat legătura spirituală dintre acești sfinți și marele teolog Dumitru Stăniloae, considerându-l o verigă simbolică între cele două mari personalități canonizate.

Ce înseamnă canonizarea lui Arsenie Boca

După proclamarea oficială, părintele Arsenie Boca ca Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop. Această recunoaștere marchează un moment istoric pentru Biserica Ortodoxă Română și pentru toți cei care l-au venerat de-a lungul deceniilor.

Figura sa duhovnicească a devenit simbolul unei credințe neclintite, întărite de suferințele și persecuțiile îndurate în perioada regimului comunist. Mănăstirea Prislop, locul unde se află mormântul său, a devenit unul dintre cele mai importante centre de pelerinaj din România. Aici vin anual sute de mii de pelerini pentru a se ruga, a cere binecuvântare și a găsi alinare.