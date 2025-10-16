B1 Inregistrari!
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor"

Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”

Ana Beatrice
16 oct. 2025, 15:11
Călugărul din Muntele Athos, mesaj emoționant despre liniștea sufletului: „Când omul se roagă cu inimă smerită, toate se așază la locul lor”
Sursa Foto: Facebook - Pr. Pimen Vlad
Cuprins
  1. Ce a transmis părintele Pimen Vlad în mesajul său de suflet
  2. Ce învățătură transmite preotul prin acest mesaj
  3. Cine este Pimen Vlad și de ce este atât de iubit de credincioși

Părintele Pimen Vlad a transmis pe pagina sa de Facebook un mesaj profund despre credință, rugăciune și liniștea interioară autentică. El a vorbit despre importanța păcii sufletești și despre modul în care omul o poate găsi prin apropierea de Dumnezeu. Potrivit acestuia, adevărata liniște nu se dobândește prin bogăție, succes sau plăceri lumești, ci prin credință sinceră și rugăciune.

Ce a transmis părintele Pimen Vlad în mesajul său de suflet

Într-o postare emoționantă, Pimen Vlad a vorbit despre importanța rugăciunii și a liniștii sufletești dobândite prin credință. „Omul, dacă nu se liniștește în sufletul lui, degeaba aleargă pe tot pământul”, a scris părintele pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că liniștea nu se găsește în lume, oameni sau avere, ci în inimă, acolo unde se odihnește Dumnezeu. Părintele a explicat că rugăciunea sinceră, făcută cu inimă smerită, poate aduce pace și echilibru în viața fiecărui om. Cuvintele sale au fost apreciate de sute de oameni.

Ce învățătură transmite preotul prin acest mesaj

Prin postarea sa, părintele amintește că încercările vieții sunt chemări ale lui Dumnezeu către credință și iubire. „Nu trebuie să ne temem de încercări, ci să ne bucurăm că Dumnezeu ne mai cheamă la El prin ele”, a spus el.

Pimen Vlad a explicat că viața este o școală a răbdării și a iubirii, în care omul învață să ierte și să iubească. Acesta a avertizat că fără rugăciune, smerenie și dragoste, omul se usucă sufletește, chiar dacă are tot ce-și dorește material. „Să ținem minte: nu lumea ne dă pacea, ci Hristos”, a încheiat părintele mesajul său duhovnicesc.

Cine este Pimen Vlad și de ce este atât de iubit de credincioși

Pimen Vlad este starețul Chiliei „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” de la Schitul Lacu din Sfântul Munte Athos. Părintele este cunoscut pentru vorbele sale pline de blândețe, echilibru și profunzime duhovnicească. S-a făcut remarcat prin predicile și filmările sale care ajung la inimile credincioșilor prin simplitate și sinceritate. De asemenea, prin mesajele sale cheamă oamenii la rugăciune, smerenie, iertare și apropiere sinceră de Dumnezeu.

