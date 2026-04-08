A nins în România. Utilajele au intervenit de urgență pe un drum național

Ana Maria
08 apr. 2026, 09:46
Sursa Foto: Facebook @DRDP
Cuprins
  1. A nins în România. De ce avem vreme de iarnă chiar înainte de Paște
  2. Cât de mult va ninge la munte și ce spun meteorologii
  3. Cum va fi vremea de Paște în România

A nins în România. Iarna pare că nu se lasă dusă, deși ne apropiem de Paște. Miercuri dimineață, drumarii au fost nevoiți să intervină pe DN2D, în zona montană, după ce un strat de zăpadă s-a depus pe carosabil.

Potrivit CNAIR, utilajele au acționat pe tronsonul cuprins între Lepșa și limita cu județul Covasna, pentru a asigura condiții sigure de circulație.

„Utilajele Secției de Drumuri Naționale Focșani au acționat în această dimineață pe DN2D, pe sectorul km 85–95, între Lepșa și limita cu județul Covasna, pentru îndepărtarea zăpezii și menținerea circulației în condiții de siguranță„, a anunțat CNAIR.

A nins în România. De ce avem vreme de iarnă chiar înainte de Paște

Schimbarea vremii vine pe fondul unui val de aer rece care va cuprinde întreaga țară începând de joi. Temperaturile vor scădea semnificativ, iar precipitațiile se vor transforma, pe alocuri, în lapoviță și ninsoare.

Potrivit prognozei prezentate de Elena Mateescu, directorul Administrația Națională de Meteorologie, România va traversa un episod de vreme severă, cu vânt puternic și cantități importante de precipitații.

Cât de mult va ninge la munte și ce spun meteorologii

La altitudini mari, în special în Carpații Meridionali și Orientali, se va depune un nou strat de zăpadă consistent, iar rafalele de vânt vor accentua senzația de frig.

La munte vor predomina ninsorile, iar la altitudini mari, în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat nou de zăpadă 10-15 centimetri, asociat cu intensificări de vânt cu viteze de peste 80, 90 și chiar peste 100 de kilometri pe oră. Va fi viscol, iar până la intervalul perioadei avertizate, până joi dimineață, cantități de apă de 10-20 de litri pe metru pătrat.

Din punct de vedere termic, așa cum menționam, valori în scădere, iar pentru ziua de sâmbătă și duminică, în ajunul sărbătorii Pascale, contăm sâmbătă pe trei până la 13 grade. În noaptea de sâmbătă spre duminică, minime între -3 grade în depresiuni, până la 7 grade pe litoral.

Iar prima zi a sărbătorii Pascale, în ziua de duminică, de asemenea 4-14 grade, cu minime între -1 grad în depresiuni, până la 8 grade pe litoral”, a precizat Elena Mateescu, luni, conform Antena 3 CNN.

Cum va fi vremea de Paște în România

Pentru weekendul pascal, meteorologii estimează temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei. Valorile maxime vor varia între 4 și 14 grade Celsius, iar minimele vor coborî sub pragul de îngheț în unele zone.

Astfel, românii ar putea avea parte de un Paște cu vreme rece, vânt și, în zonele montane, chiar ninsori.

Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte
