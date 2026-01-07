B1 Inregistrari!
Alpinistul român Adrian Ahriţculesei cucerește cel mai înalt vârf al Antarcticii și se apropie de o performanță istorică. Cum arată ultima provocare care îl așteaptă

Alpinistul român Adrian Ahriţculesei cucerește cel mai înalt vârf al Antarcticii și se apropie de o performanță istorică. Cum arată ultima provocare care îl așteaptă

Iulia Petcu
07 ian. 2026, 12:52
Alpinistul român Adrian Ahriţculesei cucerește cel mai înalt vârf al Antarcticii și se apropie de o performanță istorică. Cum arată ultima provocare care îl așteaptă
sursa foto: Facebook/Adrian Ahriţculesei
Cuprins
  1. Ce înseamnă ascensiunea pe Mount Vinson pentru obiectivul „Seven Summits”
  2. Ce a transmis managerul sportivului despre reușita din Antarctica
  3. Cum s-a pregătit Adrian Ahriţculesei pentru expediția din Antarctica
  4. Ce performanțe majore se regăsesc în palmaresul alpinistului român

Alpinistul român Adrian Ahriţculesei a adăugat o nouă performanță majoră în palmaresul său, reușind ascensiunea pe cel mai înalt vârf al Antarcticii. Reușita îl apropie decisiv de finalizarea unuia dintre cele mai dificile circuite din alpinismul mondial.

Ce înseamnă ascensiunea pe Mount Vinson pentru obiectivul „Seven Summits”

Cucerirea vârfului Mount Vinson, cu altitudinea de 4.892 de metri, reprezintă o etapă esențială în Circuitul „Seven Summits”, dedicat celor mai înalți munți de pe fiecare continent. Reușita a fost confirmată de managerul sportivului, Adrian Ştefan Jurca, care a transmis că alpinistul din Petroșani a ajuns cu succes pe vârf.

„Sunt pe Vinson” este mesajul scurt, dar încărcat de semnificație, transmis de Adrian Ahriţculesei și recepționat marți noaptea, în jurul orei 22:00, ora României. Prin această ascensiune, alpinistul bifează al șaselea vârf din celebrul circuit, rămânând de parcurs doar o ultimă provocare.

Ce a transmis managerul sportivului despre reușita din Antarctica

Managerul sportivului a oferit detalii suplimentare despre momentul atingerii vârfului și importanța acestei performanțe pentru traseul început de alpinistul român. „Adrian a trimis un mesaj prin care anunţă reuşita sa, în jurul orei 22:00 (ora României). Mount Vinson este cel mai înalt vârf din Antarctica. Este cel de-al şaselea vârf cucerit de Adrian din Circuitul «Seven Summits», ce include cele mai înalte vârfuri de pe fiecare continent. Mai rămâne de făcut doar cel mai înalt vârf din America de Nord, Mount McKinley (6.194 metri), care se află în Alaska””, a declarat acesta pentru Agerpres.

Declarația subliniază atât dificultatea expediției, cât și apropierea alpinistului de un obiectiv considerat de elită în alpinismul internațional. Finalizarea circuitului ar însemna intrarea definitivă a sportivului român într-o categorie extrem de restrânsă de performeri.

Cum s-a pregătit Adrian Ahriţculesei pentru expediția din Antarctica

Adrian Ahriţculesei a plecat spre Antarctica pe 27 decembrie 2025, după o perioadă intensă de pregătire fizică și logistică, adaptată condițiilor extreme ale continentului sudic. Alpinistul nu se afla la prima experiență în această zonă, fapt care i-a oferit un avantaj important.

În ianuarie 2023, acesta a mai ajuns în Antarctica, când a finalizat cu succes ascensiunea pe Mount Sidley, cel mai înalt vulcan de pe continent. Acea reușită a făcut parte din Circuitul celor mai înalți șapte vulcani din lume, deja încheiat de sportiv.

Ce performanțe majore se regăsesc în palmaresul alpinistului român

Pe lângă Mount Vinson, Adrian Ahriţculesei este cunoscut pentru cucerirea vârfului Everest, realizată în luna mai 2024, una dintre cele mai dificile ascensiuni montane existente. Totodată, el a devenit primul bărbat din România care a finalizat „Circuitul celor 7 vulcani”, în ianuarie 2023, relatează Digi24.

În vârstă de 42 de ani, absolvent al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport din Timişoara, alpinistul îmbină performanța sportivă cu o carieră profesională stabilă. În viața de zi cu zi, Adrian Ahriţculesei lucrează ca optometrist la o firmă din Petroșani, demonstrând un echilibru rar între profesie și pasiune extremă.

