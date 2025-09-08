ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate

a emis o cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 8 septembrie, între orele 12:00 și 23:00.

Cuprins:

Ce zone sunt vizate

Cum va evolua vremea marți

Ce au transmis meteorologii

Potrivit fenomenele periculoase vor afecta nordul Crișanei, Maramureșul, vestul Transilvaniei, precum și, local, zonele montane.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, dar și căderi de grindină, izolat. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși chiar 30-35 l/mp.

ANM precizează că și marți, 9 septembrie, se vor înregistra manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, au transmis specialiștii.