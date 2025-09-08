B1 Inregistrari!
ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate

ANM a emis o nouă avertizare de cod galben. Ce zone sunt vizate

Elena Boruz
08 sept. 2025, 11:42
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică, valabilă luni, 8 septembrie, între orele 12:00 și 23:00.

Cuprins:

  • Ce zone sunt vizate
  • Cum va evolua vremea marți
  • Ce au transmis meteorologii

Ce zone sunt vizate

Potrivit meteorologilor, fenomenele periculoase vor afecta nordul Crișanei, Maramureșul, vestul Transilvaniei, precum și, local, zonele montane.

În aceste regiuni sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, dar și căderi de grindină, izolat. Cantitățile de apă vor atinge 15-20 l/mp, iar pe arii restrânse se pot depăși chiar 30-35 l/mp.

Cum va evolua vremea marți

ANM precizează că și marți, 9 septembrie, se vor înregistra manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Ce au transmis meteorologii

„În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting)”, au transmis specialiștii.

