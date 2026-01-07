B1 Inregistrari!
Un ciclon mediteranean aduce iarnă adevărată în România. Anunțul de ultim moment al ANM

Un ciclon mediteranean aduce iarnă adevărată în România. Anunțul de ultim moment al ANM

07 ian. 2026, 14:58
Cuprins
  1. Un nou ciclon mediteranean. Cum va traversa România
  2. Un nou ciclon mediteranean, în România. Ce intensitate va avea vântul și unde va fi cel mai puternic
  3. Când ajunge aerul polar în România și cât de mult vor scădea temperaturile
  4. Care va fi perioada cea mai rece a lunii ianuarie
  5. Când se va încălzi din nou vremea?

Un nou ciclon mediteranean aduce ninsori în România. Administrația Națională de Meteorologie a publicat cea mai recentă prognoză și avertizează că țara noastră intră într-un episod sever de iarnă, specific lunii ianuarie. Meteorologii vorbesc despre o revenire la condițiile normale pentru această perioadă, după mai mulți ani cu ierni neobișnuit de blânde.

Vremea va fi influențată de un ciclon mediteranean, care va traversa sud-estul Europei și va afecta direct țara noastră.

Un nou ciclon mediteranean. Cum va traversa România

Potrivit ANM, în intervalul 7–8 ianuarie, ciclonul se va deplasa din zona Mării Adriatice, peste nordul Peninsulei Balcanice, avansând ulterior către Ucraina. Pe parcursul acestui traseu, sistemul atmosferic va genera precipitații importante în majoritatea regiunilor.

Cantitățile de apă vor ajunge la 20–30 l/mp, iar în multe zone se va depune un strat consistent de zăpadă.

Un nou ciclon mediteranean, în România. Ce intensitate va avea vântul și unde va fi cel mai puternic

Pe lângă ninsori, vântul va reprezenta un factor de risc. Rafalele vor atinge:

  • 50–70 km/h în sud și est,

  • 70–85 km/h în zona montană înaltă.

Viscolul va reduce vizibilitatea, mai ales în regiunile deschise și la munte.

Când ajunge aerul polar în România și cât de mult vor scădea temperaturile

Începând de joi, 8 ianuarie, România va fi afectată de un val de aer polar post-frontal. Temperaturile maxime vor deveni negative în vestul, centrul și nordul țării, unde se vor înregistra valori cuprinse între -8 și -6 grade.

Noaptea de joi spre vineri va aduce ger accentuat, cu minime care vor coborî sub -10 grade, mai ales în zonele montane și în regiunile intracarpatice.

Meteorologii explică faptul că un nucleu de aer foarte rece, cu temperaturi cuprinse între -6 și -18 grade, este poziționat deasupra Ucrainei și Belarusului, la aproximativ 1.550 de metri altitudine.

Acest nucleu va menține temperaturile sub mediile climatologice nu doar în România, ci și în estul Europei, cel puțin până la jumătatea lunii ianuarie.

Care va fi perioada cea mai rece a lunii ianuarie

Conform prognozelor, intervalul 12–15 ianuarie va fi cel mai dificil din punct de vedere termic.

Se estimează:

  • temperaturi diurne între -10 și -2 grade,

  • temperaturi nocturne între -16 și -10 grade, local chiar mai scăzute în zonele cu strat gros de zăpadă și cer senin.

Probabilitatea de ninsoare rămâne ridicată și în perioada 9–12 ianuarie.

Când se va încălzi din nou vremea?

După data de 16 ianuarie, meteorologii iau în calcul o încălzire treptată, însă, până atunci, iarna își va face simțită prezența din plin.

Specialiștii ANM spun că acest episod marchează revenirea la iarna tradițională românească, cunoscută popular drept „luna lui gerar”, după mai mulți ani cu temperaturi neobișnuit de ridicate.

În ultimii 4–5 ani, lunile de iarnă au fost mai degrabă blânde. Un exemplu este ianuarie 2023, considerată cea mai caldă lună ianuarie din România, cu o temperatură medie națională de +3,2 grade, cu 5,1 grade peste media climatologică a perioadei 1991–2020.

