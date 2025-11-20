B1 Inregistrari!
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România

ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România

Ana Beatrice
20 nov. 2025, 09:10
ANM și Accuweather: Estimările pentru sezonul rece. Când sunt așteptate primele ninsori în orașele importante din România
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Când vin primele ninsori în Transilvania și nordul țării
  2. Când se lasă iarna în orașele din vestul țării
  3. Vor avea locuitorii de pe litoral parte de ninsori mai devreme anul acesta
  4. Ce spune prognoza despre București

Estimările pentru sezonul rece 2025–2026, actualizate de meteorologii ANM și Accuweather, vin după primele ninsori din zonele montane. În urma acestor prognoze, vezi când ar putea apărea primele ninsori ale iernii în cele mai importante orașe din țară.

Când vin primele ninsori în Transilvania și nordul țării

Prognoza rămâne orientativă, deoarece depinde de altitudinea fiecărui oraș și de modul în care circulă masele de aer. Meteorologii iau în calcul și evoluția temperaturilor, care influențează decisiv apariția primelor episoade de iarnă în aceste zone.

Estimările arată că Transilvania și nordul României sunt primele regiuni unde pot apărea ninsorile în această perioadă. Pentru Cluj-Napoca, prima ninsoare serioasă este prognozată chiar astăzi, 20 noiembrie, conform datelor actualizate de specialiști.

La Baia Mare, meteorologii indică posibilitatea apariției ninsorii mâine, 21 noiembrie, dacă temperaturile continuă să scadă constant. Zalău și Târgu-Mureș ar urma să primească zăpadă pe 25, respectiv 28 noiembrie.

Când se lasă iarna în orașele din vestul țării

În vestul României, iarna pare să ajungă ceva mai târziu, conform estimărilor meteorologice actuale. Reșița ar putea primi prima ninsoare pe 24 noiembrie, marcând debutul unui episod de vreme rece. Hațeg este vizat abia pe 5 decembrie.

De asemenea, la Timișoara și Arad, primele ninsori sunt așteptate pe 7 decembrie, dacă temperaturile continuă să coboare. Deva ar urma să vadă zăpadă în jurul datei de 10 decembrie. Și Oradea încheie această listă, cu prima ninsoare estimată pentru 13 decembrie.

Vor avea locuitorii de pe litoral parte de ninsori mai devreme anul acesta

Deși iernile de la malul mării sunt de obicei blânde, prognozele din acest an indică posibile surprize. Pentru Tulcea, meteorologii estimează o ninsoare serioasă pe 28 noiembrie.

La Constanța, primii fulgi ar putea apărea pe 5 decembrie, în funcție de evoluția temperaturilor. Și Mangalia ar putea vedea primii fulgi pe 6 decembrie, potrivit estimărilor pentru intervalul următor.

Ce spune prognoza despre București

Estimările pentru Capitală arată o întârziere semnificativă a iernii, cu primii fulgi așteptați abia pe 7 ianuarie 2026. Specialiștii avertizează însă că aceste prognoze pe termen lung nu sunt certe, ci doar indică direcțiile posibile ale evoluției vremii.

Schimbările rapide ale temperaturilor și dinamica maselor de aer pot modifica oricând data estimată, motiv pentru care aceste intervale rămân orientative.

