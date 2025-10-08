B1 Inregistrari!
Acasa » Meteo » Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
08 oct. 2025, 13:49
Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor. Acesta a dat și o replică celor ce acuză autoritățile că au exagerat. Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Cum arată noul bilanț actualizat al ploilor
  2. Ce răspuns a dat Raed Arafat criticilor

Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor care s-au întețit marți seară în sud-estul României și continuă încă. De asemenea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) a venit cu explicații pentru cei care acuză autoritățile că au exagerat în privința puterii ciclonului.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum arată noul bilanț actualizat al ploilor

„La acest moment a crescut numărul localităților care au fost impactate la 68, comparativ cu dimineața (când erau 42) și la 21 de județe, de la 16 județe. Deci există efecte de diferite niveluri la județele: Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și București.

Au fost evacuate șase persoane, din care doi copii din localitatea Siliștea, din județul Constanța

A fost și o operațiune de salvare în județul Constanța a trei persoane, două într-o mașină luată de ape și găsite de pompieri pe plafonul mașinii și încă o persoană, care a sunat ea la 112 pentru că mașina i-a fost luată de ape și a fost găsită pe plafonul mașinii. Ele sunt în siguranță.

Avem 17 localități din patru județe – Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea – fără curent electric, cu 13.000 de consumatori finali nealimentați. Aici se lucrează pentru restabilirea curentului.

Situația e în dinamică, pompierii au diferite intervenții punctuale în județe și în București.

Cantitățile de apă care au căzut, conform colegilor de la ANM, în județul Constanța deja au depășit 99-100 de l/mp. Din ce știu, e dublul cantității care ar cădea într-o lună întreagă în octombrie, dar ANM va da informații mai concrete.

La București eram la vreo 45-55 l/mp și cantitățile vor continua să crească deoarece codul continuă până la ora 15.00 pe roșu, apoi până la 23.00 pe portocaliu și se așteaptă ca ploile să continue”, a explicat Raed Arafat acest nou bilanț actualizat al ploilor.

Secretarul de stat a recomandat apoi populației să continue să fie vigilentă.

Ce răspuns a dat Raed Arafat criticilor

Întrebat cum răspunde criticilor că autoritățile au exagerat și fenomenul meteo nu a fost atât de periculos, Raed Arafat a răspuns că autoritățile reacționează în baza prognozelor făcute de cei de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care sunt cu adevărat niște profesioniști.

„Am primit ieri de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență, de la Comisia Europeană – ERCC – un material de analiză care a pus România pe posibilitatea mare a unui impact major al ploilor care vor fi, deci nu doar ANM-ul nostru a văzut acest lucru, ci la nivel european.

N-a rămas decât să ne cerem scuze că n-a fost ceva foarte grav, dar asta normal că nu o facem, sau să ne cerem scuze de ce ne-am pregătit.

Aceleași persoane care acum urlă de ce s-a făcut ceva, dacă s-ar fi întâmplat ceva și noi n-am fi făcut ce trebuie, ar fi urlat ”de ce n-ați făcut ceva?”. Asta e situația cu natura, cu vremea, nu poți s-o interpretezi precis, dar de când s-a cod roșu, noi suntem obligați să ne pregătim și reacționăm preventiv.

Și nici codul portocaliu nu e ușor și are aspecte de risc și de periculozitate și am văzut situații cu decese sub cod portocaliu, deci nu putem să ne jucăm”, a mai afirmat Raed Arafat, pentru B1 TV.

