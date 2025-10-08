Raed Arafat a prezentat un bilanț actualizat al ploilor care s-au întețit marți seară în sud-estul României și continuă încă. De asemenea, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență ( ) a venit cu explicații pentru cei care autoritățile că au exagerat în privința puterii .

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Talk B1”, moderată de Gabriela Mihai pe B1 TV.

Cum arată noul bilanț actualizat al ploilor

„La acest moment a crescut numărul localităților care au fost impactate la 68, (când erau 42) și la 21 de județe, de la 16 județe. Deci există efecte de diferite niveluri la județele: Argeș, Brașov, Brăila, Buzău, Caraș, Constanța, Călărași, Dolj, Dâmbovița, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Neamț, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Vrancea, Vâlcea și București.

Au fost evacuate șase persoane, din care doi copii din localitatea Siliștea, din județul Constanța

A fost și o operațiune de salvare în județul Constanța a trei persoane, două într-o mașină luată de ape și găsite de pompieri pe plafonul mașinii și încă o persoană, care a sunat ea la 112 pentru că mașina i-a fost luată de ape și a fost găsită pe plafonul mașinii. Ele sunt în siguranță.

Avem 17 localități din patru județe – Dâmbovița, Prahova, Vaslui și Vrancea – fără curent electric, cu 13.000 de consumatori finali nealimentați. Aici se lucrează pentru restabilirea curentului.

Situația e în dinamică, pompierii au diferite intervenții punctuale în județe și în București.

Cantitățile de apă care au căzut, conform colegilor de la ANM, în județul Constanța deja au depășit 99-100 de l/mp. Din ce știu, e dublul cantității care ar cădea într-o lună întreagă în octombrie, dar ANM va da informații mai concrete.

La București eram la vreo 45-55 l/mp și cantitățile vor continua să crească deoarece codul continuă până la ora 15.00 pe roșu, apoi până la 23.00 pe portocaliu și se așteaptă ca ”, a explicat Raed Arafat acest nou bilanț actualizat al ploilor.

Secretarul de stat a recomandat apoi populației să continue să fie vigilentă.

Ce răspuns a dat Raed Arafat criticilor

Întrebat cum răspunde criticilor că autoritățile au exagerat și fenomenul meteo nu a fost atât de periculos, Raed Arafat a răspuns că autoritățile reacționează în baza prognozelor făcute de cei de la Administrația Națională de Meteorologie ( ), care sunt cu adevărat niște profesioniști.

„Am primit ieri de la Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență, de la Comisia Europeană – ERCC – un material de analiză care a pus România pe posibilitatea mare a unui impact major al ploilor care vor fi, deci nu doar ANM-ul nostru a văzut acest lucru, ci la nivel european.

N-a rămas decât să ne cerem scuze că n-a fost ceva foarte grav, dar asta normal că nu o facem, sau să ne cerem scuze de ce ne-am pregătit.

Aceleași persoane care acum urlă de ce s-a făcut ceva, dacă s-ar fi întâmplat ceva și noi n-am fi făcut ce trebuie, ar fi urlat ”de ce n-ați făcut ceva?”. Asta e situația cu natura, cu vremea, nu poți s-o interpretezi precis, dar de când s-a cod roșu, noi suntem obligați să ne pregătim și reacționăm preventiv.

Și nici codul portocaliu nu e ușor și are aspecte de risc și de periculozitate și am văzut situații cu decese sub cod portocaliu, deci nu putem să ne jucăm”, a mai afirmat Raed Arafat, pentru B1 TV.