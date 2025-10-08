B1 Inregistrari!
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)

Ana Maria
08 oct. 2025, 17:45
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Sursa foto: Inquam Photos / Tudor Pana
  1. Cum va fi vremea în București
  2. Cum răspunde șefa ANM criticilor, după avertizarea de Cod roșu în București

Avertizarea de Cod roșu a trecut în București. Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, a anunțat pe B1 TV, în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, cum va fi vremea în Capitală, în perioada următoare.

Cum va fi vremea în București

Șefa ANM a anunțat că  în București vor fi ploi slabe cantitativ, iar începând de joi, se estimează o ameliorare a precipitațiilor la nivel național.

“În Capitală, vor fi ploi slabe cantitativ, iar de mâine, contăm pe o ameliorare la scara întregii țări sub aspectul precipitațiilor. Vor mai fi posibile intensificări ale vântului, 50-70 de km în partea de est, sud-est a României, iar în Carpații de Curbură și în estul Meridionalilor, la peste 1700 de metri, 80-90 de km pe oră, iar în ceea ce privește temperaturile deja în creștere, mâine contăm pe maxime între 10-20 grade pentru ca finalul de săptămână să aducă, începând de vineri, 21-22 grade, cele mai ridicate valori – în Lunca Dunării”, a precizat Elena Mateescu.

Cum răspunde șefa ANM criticilor, după avertizarea de Cod roșu în București

Directorul general al ANM a răspuns și criticilor care au apărut după ce a fost emis acel Cod roșu de ploi abundente, iar multă lume a spus că s-a exagerat cu aceste coduri meteo.

“Personal, luând în considerare expertiza pe care o avem în ceea ce privește activitatea operațională de prognoză și avertizare, atunci când emitem aceste coduri de culoare roșie, portocalie sau galbenă, ne raportăm la criterii bine stabilite în ceea ce privește valorile maxime înregistrate pentru un parametru meteorologic sau pentru un fenomen care face obiectul avertizării de Cod roșu, portocaliu sau galben, durata și aria de acoperire.

Și în Capitală avem zone în care cantitățile de precipitații au variat între 47 până la 57 de litri pe metru pătrat și v-am spus, tocmai diferența pe care a făcut-o ultimele 24 de ore, de la 62,5 la 113,6, cu o probabilitate ca, până la finalul lunii să ne apropiem de recordul absolut al unei luni octombrie cea mai ploioasă pentru zona Capitalei.”, a explicat Mateescu.

