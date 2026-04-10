Meteorologul ANM Alina Șerban a declarat, vineri, că vremea se menține rece în Vinerea Mare, dar „de mâine, 11 aprilie, se va încălzi ușor în toată țara”, cu maxime ce pot depăși 15 grade în unele zone, potrivit declarațiilor. Prognoza include ploi în sudul și estul țării, precipitații mixte la munte și variații regionale ale temperaturilor.

Ce se întâmplă astăzi și de mâine, 11 aprilie

Vremea se menține rece în , iar astăzi temperaturile maxime vor fi de 13-14 grade, cele mai scăzute în jumătatea de nord a Moldovei și în estul Transilvaniei și mai ridicate în regiunile vestice, a anunțat meteorologul Alina Șerban.

„La noapte, la fel ca în noaptea precedentă, vom avea temperaturi negative în nordul și centrul teritoriului, astfel încât se va mai produce brumă. Temperaturi ușor pozitive în partea de sud, însă de mâine temperaturile vor crește ușor și treptat, astfel încât maximele se vor situa de la 10 – 12 grade, la 14- 15 grade, cele mai ridicate în partea de vest, sud-vest a teritoriului”, a declarat Alina Șerban.

Potrivit declarațiilor, începând de mâine, 11 aprilie, valorile termice vor crește ușor în toată țara, iar în unele zone maximele vor depăși 15 grade. De asemenea, de duminică temperaturile vor continua să crească ușor: „vom avea maxime tot de la 10-12 grade, până la 15-16 grade. De altfel este de așteptat ca duminică temperaturile să crească, mai degrabă în partea de vest, sud-vest a teritoriului”, a precizat aceasta.

Unde și când vor fi ploi și precipitații mixte

Ploi sunt așteptate vineri în sudul și estul țării, iar sâmbătă, mai degrabă după-amiază și seara, tot în partea de sud și de est a țării. Duminică precipitațiile vor fi prezente în jumătatea estică a teritoriului. În zonele deluroase și montane vor mai fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, a adăugat Alina Șerban.

Referitor la vânt, meteorologul a subliniat: „Partea bună ar fi că vântul nu va mai pune probleme. Acesta va prezenta intensificări doar ușoare și cu totul izolat, în mod deosebit în extremitatea de sud-vest a teritoriului și în zonele montane înalte.” Aceste intensificări vor fi localizate și temporare, relatează HotNews.

Cum vor fi condițiile în Capitală și în noaptea de Înviere

În Capitală vremea este schimbătoare: „avem perioade cu soare, dar și cu nori mai ales după-amiază și seara, când foarte probabil va mai ploua cantitativ. Temperaturile maxime vor fi de 12 până la 14 grade, atât astăzi cât și zilele următoare. Vântul nu va prezenta intesificări, iar minimele se vor situa între 1 și cel mult 4 grade”, a mai spus Alina Șerban.

Despre , meteorologul a precizat: „În noaptea de Înviere, temperaturile vor mai crește ușor, nu vor mai fi la fel de scăzute ca noaptea care urmează, vor mai fi temperaturi negative tot în nordul și centrul teritoriului. Însă dacă la noapte ne așteptăm să scadă până spre -7…-8 grade sâmbătă spre duminică vor fi de -2 …. – 3 grade și cu totul izolat.”