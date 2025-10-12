Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi

Soarele domină sudul țării, dar nordul și centrul mai primesc . Astăzi, vremea este caracterizată de ploi slabe, care persistă în câteva regiuni, dar și de lapovița, care își face apariția la altitudini mari.

Cum arată vremea per ansamblu

Zi frumoasă în sud și sud-vest, însă în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea se mai adună norii și apar ploi slabe, izolate. La peste 2000 de metri altitudine, se semnalează precipitații mixte, sub formă de lapoviță. Vântul prinde putere pe alocuri în sud-vest, sud-est și pe partea estică a țării. Temperaturile revin la valori normale pentru această perioadă, cu maxime de la 12 grade în depresiuni și până la 22 de grade în sud.

Unde se încălzește și unde mai plouă

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează temporar, dar ploile apar doar izolat, în timp ce vântul devine mai insistent, iar temperaturile urcă ușor. Și în sudul Moldovei, precum și în nordul Munteniei, vremea se încălzește, dar atmosfera rămâne schimbătoare, cu câțiva stropi de ploaie. În zonele înalte din Carpații de Curbură, vântul poate atinge 70 km/h. În nordul Moldovei și în Bucovina, norii aduc ploi slabe, dar există și intervale cu soare, iar maxima urcă spre 18 grade Celsius.

În Maramureș și nordul Transilvaniei mai plouă slab pe suprafețe restrânse, însă temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă. În vestul țării apar înnorări, dar ploile lipsesc, iar soarele își face loc printre nori. Aici, temperaturile cresc cu 2-3 grade față de ieri. În restul Transilvaniei domină cerul închis, cu ploi intermitente, iar la altitudini mari este posibilă lapoviță sau chiar fulgi de zăpadă. La Alba Iulia, după prânz, se vor înregistra 18 grade.

Ce se întâmplă în sud și în Capitală

Oltenia are parte de o zi frumoasă, cu cer variabil și maxime de 20-21 de grade, valori normale pentru luna octombrie. În sudul țării domină soarele, iar la Giurgiu se vor atinge 22 de grade după prânz. Bucureștiul se bucură de vreme plăcută, cu soare și vânt moderat, iar maxima ajunge la 22 de grade. Noaptea rămâne liniștită, dar spre dimineață pot apărea condiții de ceață, cu o minimă de 9 grade.

La munte, norii se strâng progresiv și aduc ploi slabe, iar la peste 2000 de metri apar precipitații mixte. Vântul se intensifică în zonele înalte și poate atinge 60-70 km/h, informează