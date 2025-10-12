B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi

Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi

Elena Boruz
12 oct. 2025, 09:57
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Cum arată vremea per ansamblu
  2. Unde se încălzește și unde mai plouă
  3. Ce se întâmplă în sud și în Capitală

Soarele domină sudul țării, dar nordul și centrul mai primesc vizita norilor. Astăzi, vremea este caracterizată de ploi slabe, care persistă în câteva regiuni, dar și de lapovița, care își face apariția la altitudini mari.

Cum arată vremea per ansamblu

Zi frumoasă în sud și sud-vest, însă în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea se mai adună norii și apar ploi slabe, izolate. La peste 2000 de metri altitudine, se semnalează precipitații mixte, sub formă de lapoviță. Vântul prinde putere pe alocuri în sud-vest, sud-est și pe partea estică a țării. Temperaturile revin la valori normale pentru această perioadă, cu maxime de la 12 grade în depresiuni și până la 22 de grade în sud.

Unde se încălzește și unde mai plouă

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează temporar, dar ploile apar doar izolat, în timp ce vântul devine mai insistent, iar temperaturile urcă ușor. Și în sudul Moldovei, precum și în nordul Munteniei, vremea se încălzește, dar atmosfera rămâne schimbătoare, cu câțiva stropi de ploaie. În zonele înalte din Carpații de Curbură, vântul poate atinge 70 km/h. În nordul Moldovei și în Bucovina, norii aduc ploi slabe, dar există și intervale cu soare, iar maxima urcă spre 18 grade Celsius.

În Maramureș și nordul Transilvaniei mai plouă slab pe suprafețe restrânse, însă temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă. În vestul țării apar înnorări, dar ploile lipsesc, iar soarele își face loc printre nori. Aici, temperaturile cresc cu 2-3 grade față de ieri. În restul Transilvaniei domină cerul închis, cu ploi intermitente, iar la altitudini mari este posibilă lapoviță sau chiar fulgi de zăpadă. La Alba Iulia, după prânz, se vor înregistra 18 grade.

Ce se întâmplă în sud și în Capitală

Oltenia are parte de o zi frumoasă, cu cer variabil și maxime de 20-21 de grade, valori normale pentru luna octombrie. În sudul țării domină soarele, iar la Giurgiu se vor atinge 22 de grade după prânz. Bucureștiul se bucură de vreme plăcută, cu soare și vânt moderat, iar maxima ajunge la 22 de grade. Noaptea rămâne liniștită, dar spre dimineață pot apărea condiții de ceață, cu o minimă de 9 grade.

La munte, norii se strâng progresiv și aduc ploi slabe, iar la peste 2000 de metri apar precipitații mixte. Vântul se intensifică în zonele înalte și poate atinge 60-70 km/h, informează știrile pro tv.

Tags:
Citește și...
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Meteo
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Meteo
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Meteo
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Meteo
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Meteo
Vremea miercuri, 8 octombrie. Umbrelele, un accesoriu obligatoriu în multe regiuni
Ultima oră
11:09 - SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
10:30 - Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
09:30 - Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
08:58 - Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu-ți e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
08:27 - Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”
00:08 - Calendar creștin, 12 octombrie. Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic
23:41 - Atac armat într-un orășel din Statele Unite. Autoritățile au raportat patru morți și 12 răniți
23:11 - A murit actrița Diane Keaton, la 79 de ani. A fost o legendă a Cetății Filmului de la Hollywood
22:38 - Atenționare de călătorie pentru o destinație populară printre români. Protestele violente au dus la suspendarea curselor aviatice
22:12 - CFR suspendă trenurile pe ruta Gara de Nord – Aeroport Otopeni. Alternative pentru pasageri