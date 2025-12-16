B1 Inregistrari!
Cum ne va surprinde vremea de Crăciun și Revelion. Meteorologii au actualizat prognoza meteo

Ana Maria
16 dec. 2025, 09:19
Foto: Freepik

Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă, cel puțin până după Crăciun.

Meteorologii au actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în a doua jumătate a lunii decembrie

Potrivit celei mai recente prognoze, intervalul 15–29 decembrie va fi marcat de valori termice peste media multianuală, la nivelul întregii țări.

Specialiștii atrag însă atenția că finalul anului ar putea aduce o schimbare semnificativă a vremii, cu temperaturi sub normalul perioadei, în special în intervalul 29 decembrie – 5 ianuarie.

Ce temperaturi sunt așteptate în săptămâna 15–22 decembrie

În perioada 15–22 decembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în toate regiunile României. Abaterile pozitive vor fi mai accentuate în zonele montane, unde temperaturile vor depăși mediile obișnuite pentru mijlocul lunii decembrie.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric deficitar la nivel național, ceea ce înseamnă mai puține ploi și ninsori decât în mod normal, potrivit Știrile Pro TV.

Meteorologii au actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în perioada Crăciunului

Săptămâna 22–29 decembrie va aduce, în continuare, temperaturi peste normalul perioadei în toate regiunile țării. Vremea va rămâne mai blândă decât ar fi obișnuit pentru finalul lunii decembrie.

Cantitățile de precipitații vor avea însă un caracter variabil: acestea vor fi local excedentare în regiunile sudice, deficitare în nord-vest și apropiate de normal în restul țării. Astfel, sunt posibile episoade de ploi în sud, în timp ce în alte zone vremea va rămâne mai uscată.

Se schimbă vremea la final de an?

Pentru intervalul 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, meteorologii au revizuit prognoza și anunță o scădere a temperaturilor. Media valorilor termice va fi ușor mai coborâtă decât cea normală pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Precipitațiile vor fi deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi, în general, apropiate de normal.

Cum va începe anul 2026 din punct de vedere meteorologic

În săptămâna 5–12 ianuarie 2026, temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele specifice perioadei, pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va avea o tendință ușor deficitară în vest și nord-vest, în timp ce în restul țării cantitățile de precipitații vor fi normale.

