Ninsori și vreme de iarnă înainte de Paște în România. Ce trebuie să știe turiștii care merg la munte în următoarea perioadă

Iulia Petcu
09 apr. 2026, 23:30
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Ce se întâmplă pe drumurile din zonele montane
  2. De ce s-a răcit brusc vremea
  3. Unde sunt așteptate ninsori și ce urmează

Vremea s-a schimbat brusc în România chiar înainte de minivacanța de Paște, iar zonele montane revin la condiții de iarnă. Drumarii și meteorologii avertizează că ninsorile vor continua în următoarele ore.

Ce se întâmplă pe drumurile din zonele montane

Reprezentanții DRDP Brașov atrag atenția că în centrul țării ninge abundent, iar condițiile de trafic devin dificile pentru șoferii nepregătiți. Autoritățile recomandă echiparea corespunzătoare a mașinilor și o atenție sporită pe traseele montane.

„Pregătiți-vă de condiții de iarnă dacă veniți la munte în minivacanța de Paște. În zona montană din centrul țării continuă episoadele de ninsoare abundentă și vom avea parte de atmosferă de iarnă și în următoarele ore”, arată o postare pe Facebook a DRDP Brașov.

Intervențiile utilajelor de deszăpezire sunt în desfășurare pe drumurile naționale afectate, însă circulația rămâne dificilă în unele sectoare. „Acționăm cu utilajele de deszăpezire pe toate drumurile naționale afectate, dar vă rugăm să circulați cu prudență și să adaptați viteza la condițiile de trafic”, se mai arată în postare.

De ce s-a răcit brusc vremea

Schimbarea vine pe fondul unui val de aer rece care a ajuns deasupra României și a adus temperaturi neobișnuit de scăzute pentru această perioadă. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă până pe 11 aprilie, care anunță precipitații mixte și vânt intens.

Meteorologii subliniază caracterul neobișnuit al fenomenelor pentru începutul primăverii, când astfel de episoade sunt tot mai rare. Vremea va fi deosebit de rece pentru această perioadă”, avertizează specialiștii, potrivit Digi24.

Unde sunt așteptate ninsori și ce urmează

Fenomele de iarnă vor afecta mai multe regiuni, în special centrul, estul și sudul țării, unde sunt prognozate ploi, lapoviță și ninsoare. „Îndeosebi în centrul, estul și sudul țării temporar vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare”, potrivit meteorologilor.

În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune un strat de zăpadă de câțiva centimetri, ceea ce poate complica traficul rutier. „În estul și sud-estul Transilvaniei se va depune strat de zăpadă de 3…6 cm”, arată ANM.

La munte, ninsorile vor fi mai consistente, în special la altitudini mari, unde stratul de zăpadă poate ajunge la valori semnificative. „La munte va ninge și mai ales la altitudini mari în Carpații Meridionali și Orientali se va depune strat de zăpadă (în medie de 5…10 cm). Pe parcursul nopților local în jumătatea de nord a teritoriului și izolat în rest vor fi minime negative și se va produce brumă”, avertizează meteorologii.

