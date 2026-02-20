B1 Inregistrari!
Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 10:41
Sursa foto: Freepik
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis un nou cod galben de vreme rea valabil în județe din estul, sud-estul și sudul țării, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00.

Încă un cod galben de viscol

„Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm”, au explicat meteorologii.

Cod galben de ninsori și viscol
Cod galben de ninsori și viscol. Sursa foto: ANM

Informare meteo de polei, viscol, vreme rece

De altfel, ANM a emis pentru perioada 20 februarie, ora 10:00 – 22 februarie, ora 10:00, o informare meteorologică de precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

„În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor predomina ploile, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului, pe parcursul zilei de vineri (20 februarie) vor fi mai ales ploi, însă din seara zilei de vineri și până duminică dimineața vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 15…20 l/mp și izolat de peste 25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei și ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie) vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. În sud-estul țării, temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie) vremea va fi rece în jumătatea de nord a Moldovei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Minimele termice de la nivelul țării din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) se vor situa între -12 și 4 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, va deveni deosebit de rece în sud și est unde temperaturile maxime se vor situa între -5 și 1 grad”, a mai explicat ANM.

