Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii

Octombrie începe cu ploi și frig în toată țara. Cum va fi vremea până la finalul lunii

Elena Boruz
26 sept. 2025, 09:44
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie: temperaturi sub normal și precipitații peste medie
  2. Săptămâna 6 – 13 octombrie: valori apropiate de normal și regim pluviometric echilibrat
  3. Săptămâna 13 – 20 octombrie: echilibru termic și precipitații normale
  4. Săptămâna 20 – 27 octombrie: vreme stabilă și condiții sezoniere

Toamna își face simțită prezența tot mai clar în România, iar estimările meteorologice realizate de ECMWF (Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată) pentru perioada 29 septembrie – 27 octombrie 2025 arată o evoluție tipică de tranziție către sezonul rece. Vremea va trece prin mai multe etape, de la un debut mai rece și mai ploios decât în mod obișnuit, până la o perioadă mai stabilă și apropiată de normalul climatologic spre finalul intervalului.

Prognoza are la bază media săptămânală a abaterilor de temperatură și cantități de precipitații față de perioada de referință 2005-2024 și nu poate anticipa fenomene extreme de scurtă durată.

Săptămâna 29 septembrie – 6 octombrie: temperaturi sub normal și precipitații peste medie

Prima săptămână din interval marchează o schimbare bruscă a condițiilor meteorologice. Temperaturile aerului vor fi mai coborâte decât cele specifice perioadei, la nivelul întregii țări. Diferențele cele mai evidente față de media multianuală vor fi înregistrate în regiunile nord-estice, unde răcirea va fi mai accentuată, în timp ce restul teritoriului va resimți valori termice modeste, mai ales dimineața și noapte.

Pe lângă scăderea temperaturilor, cantitățile de precipitații vor fi excedentare, depășind mediile obișnuite ale perioadei. Cele mai însemnate ploi vor cădea în regiunile sud-vestice și vestice, unde sunt posibile perioade cu instabilitate atmosferică mai accentuată. Ploile vor avea caracter de aversă și vor fi însoțite local de descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Săptămâna 6 – 13 octombrie: valori apropiate de normal și regim pluviometric echilibrat

Cea de-a doua săptămână va aduce o ameliorare a regimului termic. Temperaturile vor reveni la valori apropiate de cele normale pentru prima parte a lunii octombrie, în special în regiunile vestice, sudice și centrale. În estul țării, vremea va rămâne ușor mai rece decât media climatologică, dar diferențele nu vor fi semnificative.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi apropiat de cel obișnuit pentru această perioadă. Acest lucru înseamnă că episoadele de ploaie vor fi mai rare și mai slabe cantitativ comparativ cu săptămâna precedentă. Vremea va deveni mai stabilă, iar perioadele cu cer senin vor fi mai numeroase, favorizând activitățile agricole și deplasările în aer liber.

Săptămâna 13 – 20 octombrie: echilibru termic și precipitații normale

În intervalul 13 – 20 octombrie, condițiile meteorologice se vor menține relativ stabile. Temperatura medie a aerului va fi în general apropiată de normele climatologice în toate regiunile, iar diferențele față de mediile multianuale vor fi nesemnificative.

Și din punct de vedere pluviometric, regimul va fi normal pentru această perioadă, fără episoade de precipitații importante. Izolat, în zonele montane, pot apărea ploi slabe sau lapovițe, semn al apropierii sezonului rece. Atmosfera va rămâne predominant stabilă, caracteristică mijlocului de toamnă.

Săptămâna 20 – 27 octombrie: vreme stabilă și condiții sezoniere

Ultima săptămână din intervalul analizat continuă tendința de echilibru meteorologic. Temperaturile vor fi apropiate de mediile specifice perioadei, ceea ce înseamnă zile răcoroase, dar plăcute, și nopți reci. În zonele de deal și depresionare se pot înregistra minime apropiate de pragul înghețului, în timp ce în zonele montane temperaturile negative vor deveni mai frecvente.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul normelor climatologice, cu ploi slabe și răzlețe. Spre sfârșitul lunii, creșterea frecvenței cețurilor matinale și a nopților reci va marca tranziția tot mai evidentă către sezonul rece.

