B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Pericol de inundații pe mai multe râuri. Hidrologii au emis un Cod portocaliu

Pericol de inundații pe mai multe râuri. Hidrologii au emis un Cod portocaliu

Adrian Teampău
07 ian. 2026, 11:56
Pericol de inundații pe mai multe râuri. Hidrologii au emis un Cod portocaliu
Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Pericol de inundații pe mai multe râuri
  2. Cod galben de ceață în mai multe județe

Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară, în contextul precipitațiilor din ultima perioadă. Hidrologii au emis un Cod portocaliu care va fi valabilă până joi, 8 ianuarie.

Pericol de inundații pe mai multe râuri

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis miercuri un Cod portocaliu de inundaţii. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00. Potrivit hidrologilor, este pericol de inundații pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui – bazin amonte Acumularea Fântânele. Sunt vizate localități din judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Codul portocaliu a fost emis în contextul precipitațiilor prognozate și a topirii stratului de zăpadă. Potrivit specialiștilor, din această cauză se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie sau viituri rapide pe râurile mici. Ei avertizează că există posibilitatea apariției unor consecințe severe, în anumite puncte.

De asemenea, conform informațiilor furnizate, se așteaptă depășiri ale Cotelor de Apărare.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor din bazinul hidrografic Desnăţui. De asemenea, sunt monitorizate și cursurile de apă necadastrate, din bazinele hidrografice vizate, precizează INHGA

Cod galben de ceață în mai multe județe

Pe lângă avertizarea hidrologică are vizează un pericol de inundații, a fost prelungit și Codul galben de ceață densă. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o astel de atenționaere valabilă în zone din nouă judeţe.

Potrivit informațiilor furnizate de ANM, până la ora 13:00, ceața se va manifesta pe teritoriul mai multor localități din județele:

  • Tulcea;
  • Constanţa;
  • Galaţi;
  • Botoşani;
  • Gorj;
  • Dolj;
  • Olt;
  • Vâlcea;
  • Mehedinţi.

Fenomentul va determina  o vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m. Acest lucru va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei. ANM precizează că astfel de avertizări, de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 7 ianuarie 2026. România îngheață sub un val de aer polar, iar maximele vor fi negative în toată țara
Meteo
Vremea în România, 7 ianuarie 2026. România îngheață sub un val de aer polar, iar maximele vor fi negative în toată țara
Ceața pune probleme șoferilor. Avertismentul poliției rutiere pentru cei aflați în trafic
Meteo
Ceața pune probleme șoferilor. Avertismentul poliției rutiere pentru cei aflați în trafic
Ciclonul polar lovește România. Lista județelor cele mai afectate. Până când durează vremea extremă
Meteo
Ciclonul polar lovește România. Lista județelor cele mai afectate. Până când durează vremea extremă
Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii ianuarie
Meteo
Prognoza meteo pentru a doua jumătate a lunii ianuarie
România sub cod portocaliu! Ninsorile, viscolul și poleiul afectează întreaga țară
Meteo
România sub cod portocaliu! Ninsorile, viscolul și poleiul afectează întreaga țară
Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România. Ce avertizează meteorologii ANM
Meteo
Cod galben și portocaliu de ninsori și viscol în România. Ce avertizează meteorologii ANM
Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat
Meteo
Vremea în România, 4 ianuarie 2026. Precipitațiile se extind în toată țara, iar temperaturile încep să scadă treptat
Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara
Meteo
Vremea în România, 3 ianuarie 2026. Viscol la munte și vânt puternic în toată țara
Zona montană a țării, afectată de ninsori abundente și risc crescut de avalanșe în următoarele zile
Meteo
Zona montană a țării, afectată de ninsori abundente și risc crescut de avalanșe în următoarele zile
Vremea în România, 2 ianuarie 2026. Ninsori viscolite și vizibilitate redusă la munte
Meteo
Vremea în România, 2 ianuarie 2026. Ninsori viscolite și vizibilitate redusă la munte
Ultima oră
12:28 - Detalii cutremurătoare au ieșit la iveală. Ce au descoperit anchetatorii despre tatăl și fiul care s-au aruncat de pe un bloc din Arad
12:07 - Un simbol natural al Capitalei a dispărut sub presiunea urbanizării. Cum a fost lăsat ultimul stejar secular să se prăbușească (FOTO)
11:52 - „Problema nu e moneda, ci suma primită”. Pensionarii din Bulgaria, revoltați de trecerea la euro. Cozi uriașe la plata pensiilor
11:35 - Datoria publică a statului a ajuns la aproape 1.100 de miliarde de lei. Fiecare român este dator cu câte 11.000 de euro din cauza guvernanților
11:34 - Cresc tensiunile între Washington și Moscova. Submarin rusesc trimis să escorteze un petrolier pe care vor să-l confiște americanii
11:25 - Accesul la Fontana di Trevi nu mai e gratuit: Câți bani trebuie să scoată turiștii din buzunar, începând de azi
11:25 - Vremea în România, 7 ianuarie 2026. România îngheață sub un val de aer polar, iar maximele vor fi negative în toată țara
11:05 - Furtul atefactelor dacice în Olanda. Fostul director al Muzeului Național de Istorie face acuzații grave. Ce s-a întâmplat la Muzeul Drents
10:54 - Nicușor Dan, pe pistă lângă avionul militar care trebuie să îl aducă acasă. Imagini incredibile cu președintele (VIDEO)
10:43 - Avertismentul lui Piperea (AUR) pentru românii din diaspora. Anunță că Guvernul Bolojan vrea să îi lase pe oameni fără case și terenuri: “Dacă nu plătiți, veți fi executați silit”