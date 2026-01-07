Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară, în contextul precipitațiilor din ultima perioadă. Hidrologii au emis un Cod portocaliu care va fi valabilă până joi, 8 ianuarie.

Pericol de inundații pe mai multe râuri

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor ( ) a emis miercuri un de inundaţii. Avertizarea este valabilă în intervalul 7 ianuarie, ora 18:00 – 8 ianuarie, ora 12:00. Potrivit hidrologilor, este pericol de inundații pe râurile din bazinul hidrografic Desnăţui – bazin amonte Acumularea Fântânele. Sunt vizate localități din judeţele Mehedinţi şi Dolj.

Codul portocaliu a fost emis în contextul prognozate și a topirii stratului de zăpadă. Potrivit specialiștilor, din această cauză se pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi, pâraie sau viituri rapide pe râurile mici. Ei avertizează că există posibilitatea apariției unor consecințe severe, în anumite puncte.

De asemenea, conform informațiilor furnizate, se așteaptă depășiri ale Cotelor de Apărare.

Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor din bazinul hidrografic Desnăţui. De asemenea, sunt monitorizate și cursurile de apă necadastrate, din bazinele hidrografice vizate, precizează INHGA

Cod galben de ceață în mai multe județe

Pe lângă avertizarea hidrologică are vizează un pericol de inundații, a fost prelungit și de ceață densă. Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o astel de atenționaere valabilă în zone din nouă judeţe.

Potrivit informațiilor furnizate de ANM, până la ora 13:00, ceața se va manifesta pe teritoriul mai multor localități din județele:

Tulcea;

Constanţa;

Galaţi;

Botoşani;

Gorj;

Dolj;

Olt;

Vâlcea;

Mehedinţi.

Fenomentul va determina o vizibilitate redusă sub 200 m şi izolat sub 50 m. Acest lucru va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului sau chiciurei. ANM precizează că astfel de avertizări, de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.