Prognoza meteo, 19 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi

Vremea va fi mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, joi, 19 decembrie, în cea mai mare parte a . anunță temperaturi peste media climatologică a lunii decembrie, cer variabil și precipitații puține, izolate, în special în zonele montane.

Temperaturile cresc peste valorile normale pentru luna decembrie

Potrivit prognozei meteo, valorile termice se vor situa peste cele specifice datei din calendar. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 5 și 11 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în regiunile din sud și sud-est.

În București, vremea va fi relativ plăcută pentru o zi de iarnă, cu maxime care pot ajunge la 9-10 grade Celsius, iar cerul va fi parțial noros. Dimineața și seara, temperaturile vor scădea spre 0 grade, existând condiții de ceață.

În vestul și sud-vestul țării, temperaturile vor rămâne peste media perioadei, în timp ce în nord și centru valorile termice vor fi ușor mai scăzute, dar tot peste normalul climatologic.

Cer variabil și precipitații slabe

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări temporare mai ales în zonele de munte. Acolo, izolat, pot apărea precipitații slabe, sub formă de ploaie sau lapoviță, iar la altitudini mai mari sunt posibile ninsori slabe.

În restul țării, probabilitatea de precipitații rămâne redusă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în zona montană înaltă.

Ceață și condiții de polei dimineața

Dimineața și noaptea, în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă, se pot semnala ceață și condiții de chiciură. În aceste intervale, pe alocuri, pot apărea condiții de polei, mai ales în zonele unde temperaturile scad ușor sub pragul de îngheț.

Cum va fi vremea în zilele următoare

Meteorologii anunță că acest regim termic mai blând ar putea continua și în zilele următoare, cu temperaturi peste normalul perioadei și precipitații reduse. Totuși, schimbările de vreme sunt posibile pe termen scurt, mai ales în apropierea sărbătorilor de iarnă.

Recomandări pentru șoferi și pietoni

Autoritățile recomandă prudență în trafic, în special dimineața, din cauza ceții și a eventualelor porțiuni cu polei. Pietonii sunt sfătuiți să fie atenți la suprafețele alunecoase, mai ales în zonele umbrite.