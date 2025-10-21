Ziua de marți, 21 octombrie 2025, aduce o atmosferă tipică de în România, cu diferențe notabile între regiuni, de la temperaturi scăzute dimineața, la o încălzire ușoară la amiază, în unele zone. Vă prezentăm detaliile complete ale și informații esențiale pentru a vă planifica activitățile.

Vremea în România

În linii mari, ziua de 21 octombrie va fi una predominant noroasă, însă cu șanse mici de precipitații în majoritatea zonelor. O masă de aer mai rece se resimte în nordul și centrul țării, în timp ce sudul și estul se bucură de temperaturi mai blânde în timpul zilei.

Temperaturi Minime: Vor fi destul de scăzute, coborând, în medie, în jurul valorii de 5 grade Celsius la nivel național, indicând o dimineață rece, chiar cu posibilitate de brumă în zonele depresionare și montane.

Temperaturi Maxime: La nivel național, temperaturile nu vor depăși 11 grade C, semn că nu ne vom bucura de o „vară indiană”.

Detaliile Prognozei pe Regiuni

București și Sudul Țării

Locuitorii Capitalei și din regiunile sudice vor avea parte de o zi relativ plăcută, deși cu un cer acoperit.

București: Maxima va ajunge până la circa 16 grade, iar minima la 5. Cerul va fi mai mult noros, dar șansele de ploaie sunt reduse (aproximativ 10%). Vântul va sufla slab, dinspre nord-est.

Transilvania și Moldova

Aici, vremea se menține mai rece. În zonele montane, se resimte deja o adiere de iarnă, cu minime negative.

Transilvania: Ziua începe cu temperaturi sub pragul înghețului, atingând minime de până la 5 grade C. Maxima zilei nu va trece de 11 grade C. Cerul va fi înnorat, iar la munte sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă.

Banat, Crișana și Dobrogea

În vest și est, temperaturile se încadrează în normalul perioadei.

Dobrogea: Maxima va fi în jurul valorii de 14 grade C, iar noaptea se va lăsa frigul, cu o minimă de 6 grade C.

Având în vedere diferențele termice considerabile între dimineață și amiază, este esențial să vă echipați corespunzător. Nu uitați de stratificarea hainelor, mai ales dacă locuiți în zonele unde temperaturile coboară sub zero grade.

