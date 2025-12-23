B1 Inregistrari!
Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe

Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe

23 dec. 2025
Prognoza meteo, 23 decembrie. Cod galben de ceață și depuneri de ghețuș în șapte județe
Cuprins
  1. Alertă ANM: Vizibilitate redusă și pericol de ghețuș
  2. Cum va fi vremea în restul țării pe 23 decembrie?
  3. Prognoza meteo în București
  4. Recomandări pentru trafic

Vremea de astăzi, 23 decembrie, vine cu provocări pentru șoferi și temperaturi neobișnuite pentru pragul sărbătorilor de iarnă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis în această dimineață o serie de avertizări nowcasting Cod galben, vizând fenomene de ceață densă și risc de polei în mai multe regiuni ale țării.

Alertă ANM: Vizibilitate redusă și pericol de ghețuș

Conform meteorologilor, până la ora 11:00, mai multe localități din șapte județe se află sub avertizare Cod galben de ceață. Fenomenul va determina scăderea vizibilității sub 200 de metri și, izolat, chiar sub 50 de metri, ceea ce face deplasarea pe drumurile publice extrem de dificilă.

Județele vizate de alertele nowcasting sunt:

  • Constanța
  • Cluj
  • Covasna
  • Brașov
  • Mureș
  • Sibiu
  • Suceava

Pe lângă vizibilitatea scăzută, ANM avertizează că, în funcție de condițiile locale, ceața va favoriza formarea ghețușului sau a chiciurei. Șoferii care tranzitează aceste zone sunt sfătuiți să circule cu viteză redusă și să mărească distanța de siguranță între vehicule.

Cum va fi vremea în restul țării pe 23 decembrie?

În restul teritoriului, valorile termice rămân peste mediile multianuale specifice acestei perioade. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în regiunile intracarpatice, unde pe arii restrânse pot apărea precipitații slabe.

În zonele de munte, vântul va prezenta intensificări, în special pe creste, unde rafalele pot spulbera zăpada depusă anterior. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime de astăzi se vor situa între 4 și 12 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zonele subcarpatice din sud și vest.

Prognoza meteo în București

În Capitală, ziua de 23 decembrie aduce o vreme închisă în prima parte a zilei, cu posibilitate de ceață, însă spre amiază soarele își va face apariția. Temperatura maximă va urca până la aproximativ 8-9 grade Celsius, o valoare mult mai ridicată față de normalul perioadei.

Recomandări pentru trafic

Având în vedere avertizările de ceață și ghețuș, autoritățile recomandă:

  1. Utilizarea luminilor de ceață și a fazei scurte pe tot parcursul deplasării.
  2. Evitarea depășirilor riscante în zonele cu vizibilitate sub 100 de metri.
  3. Verificarea sistemului de climatizare pentru a preveni aburirea parbrizului.
