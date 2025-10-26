B1 Inregistrari!
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară

Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară

B1.ro
26 oct. 2025, 11:45
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Vremea de astăzi: caracteristici generale
  2. Detalii pe regiuni
  3. Seara și noaptea
  4. Recomandări pentru o zi de toamnă

Duminică, 26 octombrie 2025, România se confruntă cu o schimbare a vremii, marcând o tranziție clară către atmosfera tipică de sfârșit de toamnă. Dacă plănuiți să petreceți ziua în aer liber, fiți pregătiți pentru o zi predominant noroasă și temperaturi moderate, cu șanse de precipitații, în special în a doua parte a zilei.

Vremea de astăzi: caracteristici generale

La nivel național, vremea în România de astăzi va fi caracterizată de un cer acoperit sau parțial noros. Maxima zilei este estimată să atingă o valoare de aproximativ 13 grade C, în timp ce minima pe timpul nopții va coborî până la circa 6 grade C.

Umiditatea va fi crescută, în jurul valorii de 82%, și  va accentua senzația de răcoare. Vântul va sufla slab până la moderat, cu o viteză de aproximativ 7 mph, din direcția nord-vest.

Detalii pe regiuni

În timpul zilei, majoritatea regiunilor vor avea parte de un cer înnorat. Șansele de precipitații sunt scăzute dimineața, dar cresc ușor spre prânz, ajungând la aproximativ 20%. Acestea vor fi, în general, ploi ușoare.

  • Transilvania și Moldova: Se așteaptă o zi mai rece și mai mohorâtă, cu șanse mai mari de precipitații.
  • Muntenia și Oltenia: Temperaturile vor fi ușor mai blânde, dar cerul va rămâne în mare parte acoperit.
  • Dobrogea: Vântul va fi simțit ceva mai puternic pe litoral, menținând un aer proaspăt.

Seara și noaptea

Pe măsură ce ne apropiem de seară, condițiile meteorologice se vor deteriora ușor. Ploaia ușoară devine mai probabilă pe timpul nopții, cu o șansă de 40% de precipitații. Recomandăm să aveți o umbrelă la dumneavoastră dacă aveți planuri pentru seară.

Recomandări pentru o zi de toamnă

Dacă sunteți în căutarea unor activități de weekend în România, ținând cont de prognoza meteo pentru 26.10.2025, este indicat să optați pentru cele în spații închise sau să vă echipați corespunzător.

Nu uitați de o jachetă impermeabilă și încălțăminte adecvată, mai ales dacă vă aventurați în zonele montane, unde temperaturile pot fi chiar mai scăzute și șansele de precipitații mai mari.

