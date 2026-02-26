B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor

Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor

Adrian Teampău
26 feb. 2026, 08:07
Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor
Sursa Foto: Pixabay.com

Vremea începe să se încălzească ușor, începând cu ziua de joi, 26 februarie, confirmând că primăvara se apropie. Cerul este senin, în mare parte, iar temperaturile maxime vor atinge până la 9 grade.

Vremea începe să se încălzească

Prognoza meteo transmisă de ANM pentru ziua de joi, 26 februarie, confirmă că primăvara se apropie. Vremea se încălzeşte semnificativ, temperaturile maxime fiind mai apropiate de cele normale pentru această perioadă.  Maximele se vor situa între 3 și 9 grade, în timp ce, temperaturile minime vor fi cuprinse între -9 și 1 grad.

Vântul, arată prognoza, va sufla slab și moderat. Vor fi ușoare intensificări în zonele din estul teritoriului, iar rafalele pot atinge  viteze de 40–50 km/h. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, însă în prima parte a zilei sunt așteptate înnorări în nord-est, sud-est și sud-vest.

La munte, regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile minime vor coborî până în jurul a -15 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Bucureşti, vremea se va răci ușor în această zi de joi, 26 februarie. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, în Capitală, va fi în jur de 6 grade, iar minima se va situa între -7 și -4 grade.

Vremea la începutul lui martie

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă arată că valorile termice vor crește. Până pe 2 martie, vremea se va învălzi și va depăși mediile climatologice, specifice acestei perioade. Precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile. Va fi mai cald în zonele din vestul țării, iar cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de mediile obișnuite.

Tags:
Citește și...
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Meteo
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Meteo
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Meteo
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Meteo
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Meteo
Vremea, 23 februarie: ploi în nord, ceață în Capitală și viscol pe creste
Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara
Meteo
Vremea, 22 februarie: soare printre nori și temperaturi în creștere în aproape toată țara
Val de frig și ninsori abundente în weekend. Viscol în sud-est, strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni
Meteo
Val de frig și ninsori abundente în weekend. Viscol în sud-est, strat consistent de zăpadă în mai multe regiuni
Ciclonul polar lovește România din nou: Viscol puternic și multă zăpadă. Este posibil ca vremea să se înrăutățească și mai tare. Ce a anunțat șefa ANM
Meteo
Ciclonul polar lovește România din nou: Viscol puternic și multă zăpadă. Este posibil ca vremea să se înrăutățească și mai tare. Ce a anunțat șefa ANM
Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
Meteo
Vreme deosebit de rece și ninsori în București. Se va depune un nou strat de zăpadă
Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
Meteo
Nou cod galben de viscol, ninsori și polei. Județele vizate (FOTO)
Ultima oră
08:28 - Un val de căldură neobișnuit a adus vara peste noapte în vestul Europei. Temperaturile au urcat până aproape de 30 de grade în Franţa şi Spania
07:44 - Spărgători de locuințe în Germania, reținuți la Bârlad. Printre victime, fostul manager al lui Michael Schumacher
23:57 - Primul troleibuz electric din China a ieșit în probe prin București: Pe ce linii va circula noul vehicul Yuton
23:54 - Un bucureștean a înșelat mai mulți oameni să îi dea bani în schimbul unor tirbuşoane
23:32 - Cum arată reforma la Romsilva. Diana Buzoianu: „Trecem de la 41 de direcții regionale la 19”
23:22 - Harta locurilor de muncă: Mii de variante pentru cei fără studii superioare
23:08 - Ce spune Mircea Roșca despre petrecerea sa, la care a venit și Bolojan: „Da, trecem prin momente dificile, dar…” (FOTO)
22:42 - Centrul de detenție al-Hol a fost închis: Peste 23.000 de persoane găsite în lagărul din provincia al-Hassakeh
22:40 - Cum răspunde Grindeanu acuzației că Guvernul Ciolacu a cauzat deficitul bugetar: Ludovic Orban i-a chemat în biroul de premier pe cei de la Finanțe să le plătească fraților Micula 400 de milioane de euro
22:11 - Cât a costat deplasarea lui Nicușor Dan în Washington, la Consiliul lui Trump. Datele oficiale și o comparație cu vizita lui Iohannis în SUA