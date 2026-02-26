Vremea începe să se încălzească ușor, începând cu ziua de joi, 26 februarie, confirmând că primăvara se apropie. Cerul este senin, în mare parte, iar temperaturile maxime vor atinge până la 9 grade.

Vremea începe să se încălzească

transmisă de pentru ziua de joi, 26 , confirmă că primăvara se apropie. Vremea se încălzeşte semnificativ, fiind mai apropiate de cele normale pentru această perioadă. Maximele se vor situa între 3 și 9 grade, în timp ce, temperaturile minime vor fi cuprinse între -9 și 1 grad.

Vântul, arată prognoza, va sufla slab și moderat. Vor fi ușoare intensificări în zonele din estul teritoriului, iar rafalele pot atinge viteze de 40–50 km/h. Cerul va fi predominant senin în cea mai mare parte a țării, însă în prima parte a zilei sunt așteptate înnorări în nord-est, sud-est și sud-vest.

La munte, regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin. Temperaturile minime vor coborî până în jurul a -15 grade în depresiunile Carpaților Orientali. Dimineața și noaptea, izolat, va fi ceață.

Prognoza meteo pentru București

În Bucureşti, vremea se va răci ușor în această zi de joi, 26 februarie. Cerul va fi variabil, mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă, în Capitală, va fi în jur de 6 grade, iar minima se va situa între -7 și -4 grade.

Vremea la începutul lui martie

Prognoza meteo pentru următoarea perioadă arată că valorile termice vor crește. Până pe 2 martie, vremea se va învălzi și va depăși mediile climatologice, specifice acestei perioade. Precipitațiile vor fi mai reduse în sud, în timp ce nordul ar putea înregistra ușoare excedente.

În prima săptămână din martie, între 2 și 9, temperaturile medii vor rămâne peste normal în toate regiunile. Va fi mai cald în zonele din vestul țării, iar cantitățile de precipitații se vor menține apropiate de mediile obișnuite.