Prognoza meteo pentru cea de-a doua lună a toamnei indică o perioadă rece, cu ploi abundente, în prima săptămână, urmată de o creștere ușoară a valorilor termice, la nivelul mediilor specifice. a emis estimările pentru luna octombrie.

Prognoza meteo pentru săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie

Meteorologii din cadrul (ANM) au emis prognoza meteo pentru perioada 29 septembrie – 26 octombrie. Conform estimărilor specialiștilor meteo, în prima săptămână din octombrie, va fi mai rece decât normalul perioadei. Ulterior, temperaturile vor mai crește, ajungând la cele specifice celei de-a doua luni de toamnă.

Astfel, așa cum arată prognoza meteo, temperaturile vor fi mult mai scăzute, în perioada 29 septembrie – 5 octombrie în toate regiunile țării. De asemenea, cantitățile de vor fi excedentare. Practic, arată estimările, în această săptămână, va ploua pe aproape întreg teritoriul României.

Vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie

Prognoza meteo pentru cea de-a doua săptămână a lunii octombrie indică o ușoară încălzire a vremii. Valorile termice medii în perioada cuprinsă între 6 octombrie și 12 octombrie se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă. Se va încălzi în majoritatea regiunilor țării, astfel că românii se vor bucura de o toamnă plăcută.

Conform ANM, în această perioadă nu se vor înregistra ploi foarte abundente. Regimul pluviometric va fi ușor deficitar în regiunile sudice. Pe de altă parte, în restul teritoriului, ploile vor cădea cu frecvența specifică acestei perioade de toamnă.

Cum va fi prognoza meteo în săptămâna 13 – 19 octombrie

Pentru săptămâna 13 – 19 octombrie, meteorologii estimează că vremea se va menține în parametrii specifici acestei luni. Temperatura medie a aerului va avea valori, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval. Va fi cald în aproape toate regiunile țării.

De asemenea, ploile vor fi normale pentru această perioadă, la nivelul întregii Românii, arată prognoza meteo.

Estimările ANM pentru săptămâna 20 – 26 octombrie

Ultima săptămână analizată de specialiștii în meteorologie de la ANM va fi una cu caracteristici specifice acestei luni. Temperaturile medii vor fi apropiate de mediile acestei ultime săptămâni din luna octombrie. Vremea se va menține frumoasă în cea mai mare parte a teritoriului. Valorile termice vor fi ușor mai ridicate în zona de vest.

Și cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, în toate regiunile României.