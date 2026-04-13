Vremea se anunță plăcută în următoarele două săptămâni, cu temperaturi de primăvară autentică în majoritatea regiunilor. Potrivit datelor transmise de , maximele vor ajunge chiar și la 20 de grade în anumite zone ale țării.

La începutul intervalului, precipitațiile vor fi rare, însă situația se schimbă după jumătatea lunii aprilie, când instabilitatea atmosferică va începe să se accentueze.

Cum va fi vremea în Banat în următoarele două săptămâni

În vestul țării, temperaturile din timpul zilei vor oscila ușor la început, între 17 și 20 de grade. Ulterior, valorile se stabilizează, iar maximele se vor menține în jurul a 18 – 20 de grade.

Pe timpul nopții, temperaturile vor rămâne relativ constante, cu medii de aproximativ 6 – 7 grade. În ceea ce privește ploile, acestea vor fi puține la început, însă după 16 aprilie vor deveni tot mai frecvente.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni: La ce temperaturi se așteaptă locuitorii din Crișana

Și în Crișana, va fi caldă și stabilă, cu maxime între 18 și 20 de grade, mai ales în primele zile ale intervalului.

Minimele vor crește ușor la început, atingând 6 – 7 grade, după care se vor menține constante. Probabilitatea de precipitații va crește după 16 aprilie și va rămâne ridicată până la finalul perioadei.

Se răcește în Transilvania sau rămâne vremea blândă

În Transilvania, începutul intervalului aduce temperaturi de aproximativ 16 grade, urmate de o ușoară încălzire până la 18 grade. După 17 aprilie, valorile vor scădea din nou și se vor menține în jurul a 16 grade pentru câteva zile.

Spre finalul intervalului, temperaturile vor urca ușor, până la aproximativ 17 grade. Nopțile vor deveni mai blânde, cu minime de circa 4 grade. Ploile vor apărea mai ales după 16 aprilie.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni: Cum evoluează temperaturile în Maramureș

În Maramureș, vremea se încălzește rapid în primele zile, de la 17 la 20 de grade. După această perioadă, maximele vor scădea ușor și se vor stabiliza în jurul valorii de 18 grade.

Minimele vor crește semnificativ, de la valori negative la început, până la aproximativ 5 – 6 grade. După 16 aprilie, ploile vor deveni tot mai probabile.

Ce temperaturi sunt anunțate în Moldova

În Moldova, temperaturile maxime vor crește de la 13 grade până la aproximativ 17 grade, după care se vor menține relativ constante, în jurul a 16 grade.

Minimele vor urca treptat, de la 0 grade la începutul intervalului, până la 6 grade spre final. A doua săptămână aduce o probabilitate mai mare de precipitații.

Prognoza pentru următoarele două săptămâni: Cum va fi vremea în Dobrogea

Pe litoral și în Dobrogea, vremea va avea mici variații. Maximele vor porni de la 13 grade și vor ajunge la aproximativ 16 grade, menținându-se apoi la acest nivel.

Temperaturile minime vor crește treptat, de la 3 la 7 – 8 grade. După 19 aprilie, șansele de ploaie vor deveni mai ridicate.

Se încălzește vremea în Muntenia

În Muntenia, temperaturile maxime vor oscila ușor între 16 și 17 grade pe tot parcursul intervalului.

Minimele vor crește treptat, de la 2 – 4 grade în primele zile, până la 6 – 7 grade în a doua săptămână. Ploile își vor face simțită prezența mai ales după 19 aprilie.

Care este prognoza meteo pentru Oltenia

În Oltenia, valorile termice vor rămâne relativ constante, cu maxime în jurul a 17 grade și minime de aproximativ 6 grade.

Probabilitatea de precipitații va crește după 20 aprilie, când vremea va deveni mai instabilă.

Cum va fi vremea la munte

La munte, temperaturile vor rămâne scăzute comparativ cu restul țării. Maximele vor fi de aproximativ 7 grade, iar minimele vor coborî spre 0 grade.

După 17 aprilie, cresc șansele de precipitații, în special sub formă de ploaie sau lapoviță la altitudini mai mari.