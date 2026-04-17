va avea, în următoarele săptămâni, un regim meteo variabil, cu precipitații peste normal la începutul intervalului și temperaturi mai ridicate decât media obișnuită în perioada minivacanței de 1 Mai, potrivit prognozei meteorologilor.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026: ploi peste medie în toată țara

Pentru prima săptămână din interval, meteorologii anunță că temperatura medie a aerului va fi, în general, apropiată de valorile normale pentru această perioadă, la nivel național, conform ANM.

În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile țării, cu accent pe zonele intracarpatice, unde sunt așteptate cantități mai mari de precipitații decât în mod obișnuit.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026: mai cald în perioada de 1 Mai

Pentru săptămâna care include minivacanța de 1 Mai, estimările indică temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Totuși, precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă: ușor deficitare în est și vest, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

Această evoluție sugerează o vreme mai caldă decât media, dar cu posibile variații locale ale regimului de ploi.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026: temperaturi apropiate de normal

În a treia săptămână din prognoză, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile climatologice ale perioadei, în cea mai mare parte a țării. Ușoare abateri pozitive sunt posibile în vestul și nord-vestul României.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de normal, fără semnale de extreme majore la nivel național.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026: ușor mai multe ploi în nord-vest

Pentru ultima săptămână din interval, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi ușor peste normal în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi în limitele obișnuite.