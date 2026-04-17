B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 10:15
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026: ploi peste medie în toată țara
  2. Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026: mai cald în perioada de 1 Mai
  3. Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026: temperaturi apropiate de normal
  4. Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026: ușor mai multe ploi în nord-vest

România va avea, în următoarele săptămâni, un regim meteo variabil, cu precipitații peste normal la începutul intervalului și temperaturi mai ridicate decât media obișnuită în perioada minivacanței de 1 Mai, potrivit prognozei meteorologilor.

Săptămâna 20.04.2026 – 27.04.2026: ploi peste medie în toată țara

Pentru prima săptămână din interval, meteorologii anunță că temperatura medie a aerului va fi, în general, apropiată de valorile normale pentru această perioadă, la nivel național, conform ANM.

În schimb, regimul pluviometric va fi excedentar în toate regiunile țării, cu accent pe zonele intracarpatice, unde sunt așteptate cantități mai mari de precipitații decât în mod obișnuit.

Săptămâna 27.04.2026 – 04.05.2026: mai cald în perioada de 1 Mai

Pentru săptămâna care include minivacanța de 1 Mai, estimările indică temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării.

Totuși, precipitațiile vor avea o distribuție neuniformă: ușor deficitare în est și vest, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de normal.

Această evoluție sugerează o vreme mai caldă decât media, dar cu posibile variații locale ale regimului de ploi.

Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026: temperaturi apropiate de normal

În a treia săptămână din prognoză, valorile termice vor fi în general apropiate de mediile climatologice ale perioadei, în cea mai mare parte a țării. Ușoare abateri pozitive sunt posibile în vestul și nord-vestul României.

Cantitățile de precipitații vor fi, de asemenea, apropiate de normal, fără semnale de extreme majore la nivel național.

Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026: ușor mai multe ploi în nord-vest

Pentru ultima săptămână din interval, meteorologii estimează că temperaturile vor rămâne în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă în întreaga țară.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea ar putea fi ușor peste normal în regiunile nord-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi în limitele obișnuite.

Tags:
Citește și...
Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni
România, lovită de un ciclon puternic. Vremea o ia razna în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Meteo
România, lovită de un ciclon puternic. Vremea o ia razna în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
Meteo
Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
Meteo
Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
Vremea, 15 aprilie: soare în majoritatea regiunilor, temperaturi peste normal în vest și nord-vest
Meteo
Vremea, 15 aprilie: soare în majoritatea regiunilor, temperaturi peste normal în vest și nord-vest
Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade
Meteo
Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade
Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
Meteo
Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
Vremea se încălzește treptat în România în Săptămâna Luminată. Temperaturile ajung până la 21°C
Meteo
Vremea se încălzește treptat în România în Săptămâna Luminată. Temperaturile ajung până la 21°C
Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
Meteo
Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
Vremea 12 aprilie: Soare cu dinți în duminica de Paște.
Meteo
Vremea 12 aprilie: Soare cu dinți în duminica de Paște.
Ultima oră
10:56 - Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
10:51 - Caz medical rar în China. Un termometru înghițit în copilărie a fost descoperit după 20 de ani
10:17 - Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”
09:48 - Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
09:32 - România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
09:27 - Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
09:02 - Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
08:57 - Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală
08:31 - Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni
08:29 - Astronauții Artemis II dezvăluie ce au trăit în spațiu și problemele neașteptate din timpul misiunii