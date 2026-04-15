Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026

Ana Maria
15 apr. 2026, 15:01
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce schimbări au anunțat meteorologii în prognoza meteo
  2. Revin ninsorile în România. Unde va ninge la final de aprilie
  3. Cum va evolua vremea în perioada următoare

Revin ninsorile în România. Primăvara vine cu surprize la finalul lunii. Deși temperaturile au crescut în ultimele zile, meteorologii anunță o schimbare neașteptată. Mai exact, ninsorile revin la final de aprilie, în special în zonele montane.

Ce schimbări au anunțat meteorologii în prognoza meteo

Specialiștii de la EaseWeather au actualizat estimările pentru următoarea perioadă și avertizează că vremea va rămâne instabilă. Potrivit noilor date, în anumite regiuni ale țării vor apărea din nou precipitații sub formă de ninsoare.

Astfel, primăvara lui 2026 nu scapă de episoade specifice iernii, mai ales în zonele aflate la altitudine.

Revin ninsorile în România. Unde va ninge la final de aprilie

Conform prognozei, primele ninsori sunt așteptate pe 25 aprilie 2026, în special în orașele de munte. Un exemplu clar este Brașov, unde meteorologii anunță că vor urma precipitații sub formă de ninsoare pe 25 și 26 aprilie.

Sursa foto: Stiripesurse

În aceste zile, temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă, situându-se în jurul valorilor de 6 și 10 grade Celsius. Fenomene similare ar putea apărea și în alte localități montane din țară.

Cum va evolua vremea în perioada următoare

Până la revenirea ninsorilor, vremea va rămâne predominant ploioasă. În Brașov, ziua de 15 aprilie aduce temperaturi de până la 16 grade Celsius.

În intervalul 16-24 aprilie, sunt prognozate ploi aproape zilnice, semn că instabilitatea atmosferică va domina această perioadă. După episodul de ninsoare din 25-26 aprilie, o nouă zi cu precipitații este estimată pentru 28 aprilie.

Finalul lunii vine, însă, cu o ușoară încălzire, valorile termice urmând să ajungă din nou în jurul a 15 grade Celsius. Deși poate părea surprinzător, astfel de episoade nu sunt complet neobișnuite în România, mai ales în zonele montane. Diferențele de temperatură și instabilitatea atmosferică pot aduce ninsori chiar și spre finalul primăverii calendaristice.

În anii trecuți, episoade similare au fost înregistrate la altitudini mari, când masele de aer rece au coborât brusc. Specialiștii recomandă monitorizarea actualizărilor meteo, deoarece prognozele pot suferi modificări rapide.

