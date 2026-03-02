B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii

Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii

Ana Maria
02 mart. 2026, 11:37
Vreme extremă în 2026? Fenomenul El Nino ar putea să revină. Ce au anunțat specialiștii
Sursa foto: Freepik / @jcomp
Cuprins
  1. Care este diferența dintre El Nino și La Nina
  2. Cum influențează fenomenul El Nino oceanul și vânturile
  3. Ce spun experții despre fenomenul El Nino și despre impactul asupra temperaturilor
  4. Ce efecte are La Nina, fenomenul opus

Fenomenul El Nino ar putea reveni în a doua jumătate a acestui an, crescând riscul unor temperaturi globale record, potrivit AFP, citat de Agerpres.

Conform Administraţiei Naţionale Oceanice şi Atmosferice (NOAA) din SUA, există o probabilitate de 50%-60% ca El Nino să apară între lunile iulie și septembrie. Organizația Meteorologică Mondială (OMM) va publica propria prognoză actualizată marți, la Geneva.

Care este diferența dintre El Nino și La Nina

El Nino (“copilul”) și La Nina reprezintă două faze opuse ale Oscilației Sudice El Nino (ENSO), un fenomen natural ciclic din Pacificul ecuatorial.

În secolul XIX, pescarii din Peru și Ecuador au inventat termenul El Nino pentru a descrie apariția unui curent oceanic neobișnuit de cald, care reducea capturile de pește. La Nina descrie efectul opus, iar între cele două există o perioadă neutră.

Cum influențează fenomenul El Nino oceanul și vânturile

El Nino se declanșează atunci când vânturile alizee, care în mod normal împing apele calde ale Pacificului spre vest, se slăbesc. Astfel, apele calde se deplasează spre estul Pacificului, în zona Ecuatorului, afectând distribuția căldurii și a precipitațiilor la nivel global.

Această modificare a temperaturii apei de suprafață schimbă modelele meteorologice și vânturile, iar anii El Nino sunt frecvent printre cei mai călduroși înregistrați.

Ce spun experții despre fenomenul El Nino și despre impactul asupra temperaturilor

În condiţii identice, un episod tipic El Nino tinde să provoace o creştere temporară a temperaturii medii globale de aproximativ 0,1–0,2 grade Celsius”, explică Nat Johnson, meteorolog la NOAA, pentru AFP.

El Nino apare la intervale de 2–7 ani și generează, în general, secetă în Asia de Sud-Est, Australia, Africa de Sud și nordul Braziliei, și precipitații abundente în Cornul Africii, sudul SUA, Peru și Ecuador.

Ultimul El Nino a avut loc în perioada 2023–2024, cei doi ani fiind cei mai călduroși înregistrați, urmați de 2025. Carlo Buontempo, directorul Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice al UE, a declarat în ianuarie pentru AFP că 2026 ar putea fi “un alt an record” dacă fenomenul se va repeta.

Tido Semmler, climatolog la Serviciul meteorologic din Irlanda, avertizează: “Atmosfera globală are nevoie de timp pentru a reacționa la El Nino. Cu toate acestea, 2026 ar putea fi cel mai cald an înregistrat, chiar și fără El Nino, din cauza tendinței de încălzire globală”.

Ce efecte are La Nina, fenomenul opus

La Nina produce efecte contrare El Nino. Acesta aduce mai multe precipitații în Australia, America Centrală, India, Asia de Sud-Est, Africa de Sud și nordul Braziliei și mai puține precipitații în anumite regiuni din America de Sud și sudul SUA.

Cel mai recent episod El Nino, început în decembrie 2024, a fost slab și a lăsat loc unei faze neutre până în aprilie 2025. Cu toate acestea, 2025 s-a clasat pe locul al treilea în topul celor mai călduroși ani, din cauza concentrației ridicate de gaze cu efect de seră generate de activitățile umane.

NOAA a introdus în februarie o metodă modernă de monitorizare, Indicele Relativ Oceanic Nino (RONI), care compară temperatura din Pacific cu restul tropicelor, înlocuind vechiul Indice Oceanic Nino (ONI). RONI oferă o imagine mai clară și mai fiabilă asupra evoluției El Nino și La Nina în timp real.

Tags:
Citește și...
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Meteo
Vreme schimbătoare în toată țara. Ceață densă dimineața, temperaturi de primăvară în Banat
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Meteo
Vremea, 1 martie: Soare în Capitală și temperaturi peste medie
Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
Meteo
Vremea 28 februarie: Temperaturi de primăvară și maxime de 16 grade în România
Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
Meteo
Risc crescut de inundații în sudul și vestul țării, avertizare hidrologică extinsă. Ce județe sunt sub cod portocaliu
Vremea pentru 27 februarie. Primăvara este tot mai aproape. Final de săptămână cu temperaturi ridicate
Meteo
Vremea pentru 27 februarie. Primăvara este tot mai aproape. Final de săptămână cu temperaturi ridicate
Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor
Meteo
Prognoza meteo pentru 26 februarie. Vremea începe să se încălzească ușor
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Meteo
Vremea, 25 februarie: precipitații, vânt puternic și viscol la munte. Maxime de 14 grade în Oltenia
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Meteo
Ploi, lapoviță și viscol în aproape toată țara. Vânt puternic și coduri galbene de ceață
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Meteo
Iarna continuă și în luna martie. Ce spun datele meteorologilor despre începutul sezonului de primăvară și cum sunt afectați agricultorii
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Meteo
Vremea se înrăutățește: ANM a transmis mai multe avertizări meteo. În ce zone va ninge din nou
Ultima oră
14:02 - Vedete blocate prin lume din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Printre ele, Horia Brenciu, Liviu Vîrciu sau Emily Burghelea
13:46 - Ademeniți cu partide de amor, trei bucureșteni s-au trezit jefuiți. Cum s-a întâmplat
13:44 - Scene de groază trăite în Dubai de către o celebră actriță din România: „S-a zguduit blocul”. Unde a fugit acum
13:28 - Decizia care i-a schimbat viața unei femei. Cum a reușit să slăbească șapte kilograme și să-și recapete energia
13:09 - Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a fost în România. Unde a fost văzut și ce a făcut aici
13:07 - Analiza lui Becali, după rezultatul „rușinos” al FCSB: „Oamenii s-au ghiftuit de bani. Doi jucători m-au costat două milioane!”
12:55 - Tensiuni în coaliția de guvernare: PSD discută dacă rămâne la guvernare, iar PNL reacționează. Replici dure între cele două părți (VIDEO)
12:50 - Vești bune pentru pensionari. Ministrul Muncii a anunțat când va fi eliminat CASS-ul pentru pensiile peste 3.000 de lei.
12:44 - Studiu: Alcoolul, cel mai furat produs din supermarketurile europene. Iată despre ce este vorba
12:39 - Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi