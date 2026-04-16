România, lovită de un ciclon. Țara noastră intră într-o nouă perioadă de vreme instabilă, după un început de aprilie marcat de oscilații extreme de temperatură. Potrivit , un ciclon va traversa țara în următoarele zile, iar ulterior o masă de aer polar va aduce o răcire accentuată și precipitații în aproape toate regiunile.

România, lovită de un ciclon. Cum a fost vremea în prima parte a lunii aprilie

Primele două săptămâni din au adus contraste puternice de temperatură în toată țara. Intervalele 1-3 aprilie și 8-12 aprilie au fost caracterizate de frig accentuat, cu valori sub normalul perioadei și apariția brumei în anumite zone.

La munte, rafalele de vânt au fost intense, fiind emise inclusiv avertizări Cod galben și portocaliu, mai ales la altitudini de peste 1.600 de metri. Precipitațiile au variat semnificativ: ploi în regiunile joase, iar la altitudine s-au semnalat episoade de lapoviță și ninsoare. Izolat, au fost raportate și fenomene precum măzăriche sau furtuni electrice.

Nopțile reci din perioada 9-12 aprilie au adus temperaturi negative, în special în nordul țării, afectând culturile agricole. În contrast, pe 6 aprilie s-au înregistrat temperaturi de vară, cu valori de până la 25-26 de grade în Oltenia, nord-estul Munteniei și sud-vestul Moldovei.

Ce aduce ciclonul care traversează România

Până joi, valorile termice rămân apropiate de normal, cu maxime ce ating local 20 de grade în vest și sud.

Schimbarea vine vineri, 17 aprilie, când un front rece asociat unui ciclon format în zona Câmpiei Ruse va traversa țara de la nord către sud.

Acest sistem atmosferic va determina:

cer predominant noros;

ploi, mai ales sub formă de aversă;

cantități de apă ce pot ajunge izolat la 20-30 l/mp;

descărcări electrice, inițial în nord, centru și nord-est, apoi și în sud și sud-est.

România, lovită de un ciclon. Cum va fi vremea în weekend

Sâmbătă, 18 aprilie, ploile vor persista, însă vor fi mai slabe și vor afecta în special Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova și zonele montane. Duminică, 19 aprilie, vremea se va ameliora în majoritatea regiunilor, devenind în general frumoasă, cu precipitații doar izolate.

Ce se întâmplă de săptămâna viitoare

Începând de luni, configurația atmosferică se modifică din nou. În nordul Europei se instalează un sistem de presiune ridicată, care aduce aer rece de origine polară, în timp ce sudul continentului rămâne sub influența unor mase de aer mai calde și umede, informează Știripesurse.

Această combinație va influența și România, unde sunt așteptate:

episoade de instabilitate atmosferică;

ploi pe arii extinse;

cantități de apă de peste 10-15 l/mp în numeroase regiuni;

o scădere treptată a temperaturilor.

În intervalul 22-24 aprilie, maximele vor coborî sub valorile obișnuite pentru această perioadă, situându-se între 10 și 17 grade.

Cum va fi vremea spre finalul lunii aprilie

După episodul de răcire, temperaturile vor începe să crească treptat spre finalul lunii. Maximele vor urca de la aproximativ 14-16 grade până la 19-20 de grade, iar minimele vor ajunge la 7–8 grade.

Cu toate acestea, instabilitatea atmosferică nu va dispărea complet, iar ploile vor continua să apară în multe regiuni ale țării.