România, sub Cod galben. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, luni, mai multe avertizări Cod galben care vizează ploi torențiale și intensificări ale vântului în majoritatea regiunilor, dar și ninsori puternice și viscol la munte. Potrivit meteorologilor, vom avea parte de vreme rea cel puțin până miercuri seara.

Informare meteo de vreme rea

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 10:00 – 25 februarie, ora 22:00

Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă și viscol la munte, intensificări ale vântului

În această perioadă, potrivit , aria precipitațiilor se va extinde din nord-vest spre întreaga țară. Vor predomina ploile, inclusiv cu caracter de aversă, însă în nord și centru, iar în noaptea de marți spre miercuri și în sud-est, vor apărea trecător și lapoviță, măzăriche sau ninsoare. La munte, vor fi mixte luni, predominând ninsorile la altitudini de peste 1.400 m în Munții Apuseni și nordul Carpaților Orientali, unde se va depune un strat de zăpadă de 10–30 cm. În regiunile intracarpatice și montane, cantitățile de apă se vor situa între 15–20 l/mp, izolat depășind 25–35 l/mp. De asemenea, pe spații mici, se va forma polei și ghețuș, cu o probabilitate mai mare în Moldova și Muntenia.

România, sub Cod galben. Cât de puternic va bate vântul în următoarele zile

Luni, vântul va înregistra intensificări temporare local în nord-vest, centru și la munte. Marți, acestea se vor extinde în cea mai mare parte a țării, iar miercuri vor fi resimțite mai ales în centrul și estul României.

În zonele joase, viteza vântului va atinge 40–55 km/h și local peste 60 km/h în sud-vest și centru, precum și la munte. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70–80 km/h, iar în Carpații Meridionali vor depăși 90–100 km/h, provocând viscol și reducând vizibilitatea semnificativ.

Care sunt zonele afectate de cod galben de ploi și ninsori

Interval de valabilitate: 23 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 10:00

Fenomene vizate: precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări de vânt și viscol

În județele Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș, Arad, Alba, Bihor, Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Cluj și Bistrița-Năsăud, se vor acumula 20–30 l/mp de precipitații. Vor fi ploi cu caracter de aversă, iar la altitudini de peste 1.400 m, ninsorile vor depune un strat de zăpadă de 10–25 cm. În Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali, vântul va atinge viteze de 60–90 km/h, generând viscol și reducând vizibilitatea sub 100 m.

România, sub Cod galben. Unde va ninge și viscoli cel mai mult

Interval de valabilitate: 24 februarie, ora 10:00 – 24 februarie, ora 20:00

Fenomene vizate: strat de zăpadă și viscol

Zone afectate: Carpații Meridionali, Carpații de Curbură și local Carpații Occidentali

În aceste zone, ninsoarea viscolită va depune un strat mediu de 10–15 cm, iar vizibilitatea va fi redusă sub 100 m. La altitudini de peste 1.700 m, rafalele vor ajunge la 90–110 km/h.

În ce regiuni vântul va fi mai puternic