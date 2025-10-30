B1 Inregistrari!
Temperaturi de primăvară în plină toamnă. Astăzi, maximele ating până la 23 de grade

Elena Boruz
30 oct. 2025, 09:14
Temperaturi de primăvară în plină toamnă. Astăzi, maximele ating până la 23 de grade
Image by Joe from Pixabay
Cuprins
  1. Unde se anunță ploi și cum va fi în București
  2. Cum se anunță vremea la munte

Joi, vremea devine surprinzător de caldă pentru această perioadă a anului. Sudul și sud-estul țării se bucură de soare din plin, în timp ce în restul regiunilor își fac apariția câțiva nori și posibile ploi trecătoare.

Vântul se va intensifica temporar în vest, nord-vest și est, iar în zonele montane va sufla cu putere. Temperaturile maxime vor fi cu mult peste valorile normale, variind între 15-16 grade în depresiuni și până la 23 de grade în Bărăgan, potrivit știrile pro tv.

Unde se anunță ploi și cum va fi în București

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera rămâne plăcută, cu soare și doar un vânt mai activ pe litoral. În Muntenia și sudul Moldovei, vremea se menține caldă, cu maxime de 21-22 de grade și doar câțiva nori izolați. În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina, cerul se înnorează treptat, iar spre seară pot apărea ploi slabe.

Transilvania și Maramureșul se bucură de o zi mai blândă, deși dimineața aduce frig și ceață în depresiuni. Spre prânz, temperaturile urcă până la 20-21 de grade, însă sunt posibile ploi izolate și rafale de vânt în Maramureș. În vest, vremea rămâne caldă, cu maxime de 21 de grade, iar în Oltenia și sud, soarele va străluci aproape toată ziua.

În București, ziua va fi însorită și neobișnuit de caldă pentru final de octombrie. Maxima atinge 22 de grade, față de 14 cât ar fi normal, iar noaptea se va menține blândă, cu temperaturi de aproximativ 8 grade.

Cum se anunță vremea la munte

Și la munte se resimte încălzirea vremii. În Carpații Occidentali și Orientali pot apărea ploi slabe, iar la altitudini mari lapovița sau câțiva fulgi de zăpadă își vor face apariția. În rest, cerul va fi parțial senin, iar vântul va sufla intens, mai ales pe creste, unde poate atinge viteze de până la 80 km/h.

