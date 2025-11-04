B1 Inregistrari!
Temperaturi mai mari decât cele normale. Vezi ce surprize ne pregătește vremea în următoarele săptămâni

04 nov. 2025, 10:09
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cum va fi vremea în prima săptămână din noiembrie
  2. Cum va fi vremea în săptămâna 10-17 noiembrie 2025
  3. Ce schimbări ne aduce vremea între 17 și 24 noiembrie
  4. Cum va fi vremea în ultima săptămână din noiembrie

Temperaturi mai mari decât cele normale vor caracteriza următoarele patru săptămâni, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). În anumite zone ale țării, se vor înregistra intervale cu cantități de precipitații peste media perioadei.

Cum va fi vremea în prima săptămână din noiembrie

Între 3 și 10 noiembrie 2025, regiunile extracarpatice vor avea temperaturi ușor mai ridicate decât normalul perioadei calendaristice.

Regimul pluviometric va fi local excedentar în regiunile sudice şi sud-estice, dar şi deficitar în cele vestice, nord-vestice şi centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal.

Cum va fi vremea în săptămâna 10-17 noiembrie 2025

Între 10 și 17 noiembrie 2025, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât normalul specific pentru întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sud-est, în timp ce în restul țării valorile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

Ce schimbări ne aduce vremea între 17 și 24 noiembrie

Între 17 și 24 noiembrie 2025, toate regiunile țării vor avea temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul perioadei calendaristice.

Cele mai ridicate valori ale temperaturii medii se vor înregistra în mod special în regiunile sud-estice ale României, potrivit prognozei. Precipitațiile vor fi excedentare în vest și nord-vest, iar în restul regiunilor regimul pluviometric va rămâne aproape de normal.

Cum va fi vremea în ultima săptămână din noiembrie

Între 24 noiembrie și 1 decembrie 2025, mediile temperaturilor se vor situa ușor peste normal, în special în jumătatea estică a țării.

Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de valorile normale pentru această perioadă, în majoritatea regiunilor României.

ANM precizează că prognoza pentru patru săptămâni este realizată de ECMWF, estimând abaterile temperaturii și precipitațiilor față de media 2005-2024. Fenomenele meteorologice extreme, care apar pe termen scurt și se manifestă rapid, nu pot fi prevăzute folosind acest produs de prognoză.

