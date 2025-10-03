Un ciclon a lovit România, aducând ploi torențiale, furtuni de Cod roșu în sud și ninsori viscolite la munte. Ziua de 2 octombrie a intrat deja în istorie ca fiind cea mai rece zi de 2 octombrie de până acum, iar se așteaptă la noi recorduri.

În București, a plouat ore în șir, iar rafalele de vânt au depășit 80 km/h. au distrus zeci de mașini, iar o femeie a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Ce s-a întâmplat în Capitală, după ce un ciclon a lovit România

În București, vijelia de Cod portocaliu a pus la pământ numeroși copaci. Un șofer care se afla în trafic a scăpat miraculos după ce un arbore uriaș a căzut peste mașina sa.

Pe Splaiul Unirii, doi oameni au trecut prin clipe de groază.

Un copac de aproximativ 10 metri s-a prăbușit perpendicular pe şosea. Din fericire, şoferul unui autoturism a apucat să frâneze la timp, iar trunchiul a lovit doar partea din faţă a mașinii.

„Mergeam pe stradă şi a căzut copacul în faţa mea. Eram într-o cursă şi pasagera a plecat la spital pentru că s-a lovit la nas. E dezastruos! Mergi pe stradă şi cad pomii pe tine”, a mărturisit un șofer, potrivit Observator.

Câte pagube au fost provocate, după ce un ciclon a lovit România

Zeci de mașini au fost distruse de copacii rupți de vânt, iar un arbore uriaș s-a prăbușit chiar în curtea unei școli, în timp ce mai mulți elevi erau afară. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Locuitorii Capitalei au resimțit temperaturi apropiate de 0 grade, iar vântul i-a făcut pe mulți să-și piardă echilibrul.

„Sunt din Namibia. Îmi e dor de soare. În ţara mea asta ar fi prea mult, dar aici am trei straturi de haine”, a spus Francina, o turistă.

„Iarnă 100%, am scos şi geaca de iarnă. Credeam că o să cadă copaci în faţa şcolii, aşa de rău era”, a completat altă persoană.

Ce zone sunt cele mai afectate

Jumătate din țară se află sub coduri de ninsori, vânt puternic și ploi torențiale. Situația este deosebit de gravă în județele Olt și Dolj, aflate sub Cod roșu de ploi și inundații, unde autoritățile au pregătit sute de saci de nisip.

La Marea Neagră, valurile au 5-6 metri în larg, vântul a bătut cu până la 90 km/h, iar porturile au fost închise.

Furtunile au venit cu temperaturi mai mici cu 15 grade decât normalul pentru această perioadă. La 29 de stații meteo s-au înregistrat recorduri, confirmând că a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie. La altitudini mari, ninsoarea și viscolul au dominat peisajul.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Meteorologii anunță o ușoară ameliorare a vremii duminică, dar un nou val de ploi va traversa țara.

Însă. la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor urca din nou. În unele regiuni vor fi și 20 de grade, inclusiv în București.