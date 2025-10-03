B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Reacția unei turiste din Namibia, după ce un ciclon a lovit România și a adus ninsori şi vijelii

Reacția unei turiste din Namibia, după ce un ciclon a lovit România și a adus ninsori şi vijelii

Ana Maria
03 oct. 2025, 19:59
Reacția unei turiste din Namibia, după ce un ciclon a lovit România și a adus ninsori şi vijelii
Sursa foto: Captura video Observator
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat în Capitală, după ce un ciclon a lovit România
  2. Câte pagube au fost provocate, după ce un ciclon a lovit România
  3. Ce zone sunt cele mai afectate
  4. Cum va fi vremea în următoarele zile

Un ciclon a lovit România, aducând ploi torențiale, furtuni de Cod roșu în sud și ninsori viscolite la munte. Ziua de 2 octombrie a intrat deja în istorie ca fiind cea mai rece zi de 2 octombrie de până acum, iar meteorologii se așteaptă la noi recorduri.

În București, a plouat ore în șir, iar rafalele de vânt au depășit 80 km/h. Copacii doborâți au distrus zeci de mașini, iar o femeie a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Ce s-a întâmplat în Capitală, după ce un ciclon a lovit România

În București, vijelia de Cod portocaliu a pus la pământ numeroși copaci. Un șofer care se afla în trafic a scăpat miraculos după ce un arbore uriaș a căzut peste mașina sa.

Pe Splaiul Unirii, doi oameni au trecut prin clipe de groază.

Un copac de aproximativ 10 metri s-a prăbușit perpendicular pe şosea. Din fericire, şoferul unui autoturism a apucat să frâneze la timp, iar trunchiul a lovit doar partea din faţă a mașinii.

„Mergeam pe stradă şi a căzut copacul în faţa mea. Eram într-o cursă şi pasagera a plecat la spital pentru că s-a lovit la nas. E dezastruos! Mergi pe stradă şi cad pomii pe tine”, a mărturisit un șofer, potrivit Observator.

Câte pagube au fost provocate, după ce un ciclon a lovit România

Zeci de mașini au fost distruse de copacii rupți de vânt, iar un arbore uriaș s-a prăbușit chiar în curtea unei școli, în timp ce mai mulți elevi erau afară. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Locuitorii Capitalei au resimțit temperaturi apropiate de 0 grade, iar vântul i-a făcut pe mulți să-și piardă echilibrul.

„Sunt din Namibia. Îmi e dor de soare. În ţara mea asta ar fi prea mult, dar aici am trei straturi de haine”, a spus Francina, o turistă.

„Iarnă 100%, am scos şi geaca de iarnă. Credeam că o să cadă copaci în faţa şcolii, aşa de rău era”, a completat altă persoană.

Ce zone sunt cele mai afectate

Jumătate din țară se află sub coduri de ninsori, vânt puternic și ploi torențiale. Situația este deosebit de gravă în județele Olt și Dolj, aflate sub Cod roșu de ploi și inundații, unde autoritățile au pregătit sute de saci de nisip.

La Marea Neagră, valurile au 5-6 metri în larg, vântul a bătut cu până la 90 km/h, iar porturile au fost închise.

Furtunile au venit cu temperaturi mai mici cu 15 grade decât normalul pentru această perioadă. La 29 de stații meteo s-au înregistrat recorduri, confirmând că a fost cea mai rece zi de 2 octombrie din istorie. La altitudini mari, ninsoarea și viscolul au dominat peisajul.

Cum va fi vremea în următoarele zile

Meteorologii anunță o ușoară ameliorare a vremii duminică, dar un nou val de ploi va traversa țara.

Însă. la mijlocul săptămânii viitoare, temperaturile vor urca din nou. În unele regiuni vor fi și 20 de grade, inclusiv în București.

Tags:
Citește și...
Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
Meteo
Vreme extremă în România! Copaci doborâți, mașini avariate și coduri meteo în vigoare (VIDEO)
Vreme rea, în jumătate de țară! Când se va ameliora situația
Meteo
Vreme rea, în jumătate de țară! Când se va ameliora situația
Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
Meteo
Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
Meteo
Ninsorile abundente schimbă planurile turiștilor la munte. Ce riscuri aduce vremea extremă pentru cei care urcă pe creste
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Meteo
Pericol de inundații în mai multe județe. Hidrologii au emis un cod roșu de viituri
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Meteo
Prognoza meteorologică pentru 2 octombrie. Vreme capricioasă cu ploi și ninsori
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Meteo
Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Meteo
Elena Mateescu avertizează: ploi torențiale, vânt puternic și ninsori viscolite în România
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Meteo
Avertizare meteo cod portocaliu în București: vânt puternic și ploi torențiale în următoarele zile
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Meteo
Zăpada ar putea atinge 30-40 de centimetri la Bâlea Lac. Meterologii anunță Cod Portocaliu de ninsori în Munții Făgăraș
Ultima oră
19:58 - Dan Negru: „Au băgat și luminița de la capătul tunelului în factura la curent”. Cum comentează declarațiile ministrului Energiei
19:37 - Arestare neobișnuită într-un oraș german. Infractorul agresiv și gălăgios a atacat un polițist
19:27 - Scenariu de blackout în România, după ce autoritățile noastre au dat o țeapă de 2,6 miliarde Uniunii Europene. Declarațiile uluitoare ale ministrului Bogdan Ivan, pe B1 TV (VIDEO)
19:25 - Mașinile chinezești preferate de români: Sunt mai ieftine, însă, mare atenție la aceste dezavantaje
19:22 - Un român a ajuns în instanță după ce a dat examenul auto de 20 de ori, în Franța. Ce acuzații i se aduc
18:52 - Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Organizatorii au prezentat mingea oficială a turneului
18:47 - George Simion a prezentat un contraraport la raportul prezentat de Nicușor Dan privind anularea alegerilor. Ce acuzații aduce: “Va fi tradus în toate limbile”
18:41 - Româncă arestată după ce a încercat să introducă droguri în Italia. Cum a încercat să le ascundă
18:23 - Cătălin Predoiu s-a întâlnit cu omologul sârb. Documentul important semnat de cei doi miniștri (VIDEO)
17:59 - Prezentatoarea TV, găsită moartă în locuința sa. Cu ce afecțiune se confrunta, potrivit primelor informații