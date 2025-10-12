B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare

Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare

Elena Boruz
12 oct. 2025, 14:09
Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
Cuprins
  1. Ce temperaturi se vor înregistra
  2. Unde va fi brumă și îngheț? Se vor înregistra temperaturi cu minus

Deși părea că începe să se încălzească, meteorologii ne avertizează că nu am scăpat de frig. Un val de aer polar va ajunge în România în perioada următoare, iar experții spun ce temperaturi vom avea în țară.

Meteorologul Mihai Huștiu a explicat ce ne așteaptă. Începând de săptămâna viitoare, vom observa o scădere a temperaturilor, în special în jumătatea nordică a țării, iar ulterior, în toată țara.

Ce temperaturi se vor înregistra

Potrivit meteorologului, ne putem aștepta la temperaturi cuprinse între 9-17 grade Celsius. Acesta mai spune că astfel de temperaturi sunt destul de reci pentru perioada în care ne aflăm.

„Acest fond atmosferic rece va determina o scădere a temperaturilor mâine (luni, n.r.) în jumătatea de nord a țării, iar de marți în toată țara se va resimți o răcire. Temperaturi care de marți încolo se vor situa în general între 9 și 17 grade, cu valori ușor mai ridicate doar în extremitatea de sud-vest a țării, spre 19 grade Celsius. Miercuri vor fi temperaturi maxime între 9 și 17 grade, cu 15 grade în Capitală, deci o vreme rece pentru mijlocul lunii octombrie”, a explicat Mihai Huștiu pentru digi 24.

Unde va fi brumă și îngheț? Se vor înregistra temperaturi cu minus

Mai mult, expertul a precizat că marți dimineață vom avea 0 grade în nord-vestul țării, iar bruma și înghețul se apropie cu pași repezi de această zonă. De la jumătatea săptămânii, termometrele vor indica temperaturi cu minus, iar vremea rece se va resimți și în Capitală.

„Marți dimineață așteptăm temperaturi în jurul a 0 grade prin nord-vestul țării, unde sunt condiții pentru brumă și îngheț. Iar miercuri și joi dimineață și chiar vineri dimineață temperaturi între -4 și 6 grade cu 3 – 4 grade în Capitală. Astfel ne așteptăm ca să apară bruma și înghețul, mai ales în jumătatea de nord a țării, izolat și prin rest. Cu alte cuvinte, urmează nopți și dimineți tot mai reci”, a încheiat Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie.

Tags:
Citește și...
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Meteo
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Meteo
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Meteo
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Meteo
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Meteo
Bilanț actualizat al ploilor / Arafat: Fix cei care ne critică acum că am exagerat, dacă noi n-am fi făcut nimic și chiar se întâmpla ceva, ar fi urlat că de ce n-am făcut nimic (VIDEO)
Ultima oră
13:22 - Detalii șocante în cazul gravidei care a murit la Constanța, după ce a născut la o clinică privată. Se știa că are probleme, însă ea și soțul au refuzat intervenția chirurgicală. Motivul? Voiau șase copii
12:47 - Stelian Bujduveanu a spus ce are de gând să facă: „După 10 ani de administrație, cred că am dreptul de a gândi că aș putea fi și primar plin la nivelul Municipiului București”
12:10 - Vedetele au reacționat, în urma morții Marinelei Chelaru. Ce mesaje emoționante au transmis
11:09 - SONDAJ: O idee bună reintroducerea stagiului militar obligatoriu? Bătălie crâncenă în răspunsurile românilor
10:30 - Ludovic Orban: „Călin Georgescu nu s-a născut din neant”. Fostul premier a spus care a fost „decizia catastrofală” luată de Klaus Iohannis
09:57 - Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
09:30 - Diana Șoșoacă: „M-au acuzat că aprind lumânări și dau cu tămâie la morți”. Ce declarații a făcut europarlamentara despre infracțiunile de care este acuzată
08:58 - Diana Șoșoacă, replici acide la adresa lui Călin Georgescu: „Nu ți-e rușine să-ți bați joc de oamenii care te-au votat? Execrabil!”
08:27 - Ludovic Orban, despre alegerile prezidențiale din 2024: „Cum nu a putut SRI să vadă așa ceva?”
00:08 - Calendar creștin, 12 octombrie. Credincioșii ortodocși îi pomenesc pe Sfinții Mucenici Prov, Tarah și Andronic