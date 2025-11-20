B1 Inregistrari!
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România

Ana Maria
20 nov. 2025, 13:10
Iarna se anunță severă în Europa. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele pentru decembrie. Cum va fi vremea în România
sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Cum influențează La Niña iarna din Europa
  2. Ce rol joacă Vortexul Polar și de ce ar putea să se „prăbușească”
  3. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Cum ar putea arăta luna decembrie din 2025
  4. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Ce ne așteaptă în ianuarie 2026
  5. La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Va fi februarie 2026 o lună mai caldă?

La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele meteo. Iarna 2025-2026 în Europa se conturează a fi una deosebit de interesantă din punct de vedere climatologic. Cele mai recente date arată că debutul sezonului rece ar putea fi mult mai sever decât s-a anticipat inițial. Ar putea să fie înregistrate temperaturi scăzute și episoade de ninsoare încă din primele zile ale lunii decembrie.

Concluziile provin din analizele specialiștilor de la severe-weather.eu, care avertizează asupra unei combinații rare între două fenomene cu impact major: o La Niña slabă și un posibil eveniment de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW).

Cum influențează La Niña iarna din Europa

Potrivit specialiștilor, La Niña se află într-o fază rece de intensitate slabă spre moderată. În acest context, fenomenul poate favoriza transportul maselor de aer arctic către emisfera nordică. Pentru Europa, acest lucru înseamnă temperaturi mai scăzute în nord și centru, precum și condiții propice pentru episoade de ninsoare extinsă.

Mai mult, La Niña creează un fundal meteorologic care poate sprijini intrările reci persistente, inclusiv către regiunea balcanică și România.

Ce rol joacă Vortexul Polar și de ce ar putea să se „prăbușească”

Deși La Niña are impact semnificativ, fenomenul-cheie al începutului de iarnă pare să fie încălzirea masivă a stratosferei prognozată pentru luna noiembrie. Un astfel de eveniment SSW apărut atât de devreme este extrem de rar. În ultimii 70 de ani, situații similare au fost observate doar în anii 1958, 1968 și 2000, potrivit Antena 3.ro.

În acești ani, decembrie a fost remarcabil de rece în nordul și centrul Europei. Dacă scenariul se repetă, Vortexul Polar ar putea slăbi semnificativ sau chiar să se „fractureze”. Acest lucru ar permite aerului arctic să coboare spre latitudini mai sudice.

La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Cum ar putea arăta luna decembrie din 2025

Prognozele arată presiune ridicată în nordul Europei și presiune scăzută în sud și centru, o configurație ideală pentru transportul maselor de aer rece dinspre nord-est. Temperaturile ar putea fi normale sau ușor sub medie în vestul și centrul continentului, iar episoadele de ninsoare ar putea avansa treptat spre sud.

România s-ar putea confrunta cu aceste intrări reci timpurii dinspre est. Astfel că ar putea să fie temperaturi scăzute, în special, în zonele centrale și montane, unde ninsorile pot apărea încă din prima parte a lunii.

La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Ce ne așteaptă în ianuarie 2026

Modelul ECMWF indică o schimbare parțială a circulației atmosferice. În vestul și centrul Europei, presiunea ar putea crește, ceea ce ar aduce un climat mai blând. Însă, centrul și estul Europei, inclusiv România, ar putea experimenta noi episoade de frig, asociate transportului de aer polar dinspre regiunea scandinavă.

Precipitațiile ar putea fi sub medie, ceea ce sugerează un regim mai uscat și ninsori mai puține decât în decembrie, dar cu potențial de valuri reci punctuale.

La Niña și Vortexul Polar dau peste cap prognozele. Va fi februarie 2026 o lună mai caldă?

Ultima lună a iernii ar putea avea temperaturi peste normal în mare parte a continentului, pe fondul unei posibile regenerări a Vortexului Polar. Totuși, specialiștii avertizează că fluctuațiile sunt probabile. Mai exact, ar putea fi un început mai rece și un final mai cald sau invers.

În ansamblu, februarie este puțin probabil să repete scenariul de frig sever din decembrie.

Per total, iarna 2025-2026 în Europa are șanse mari să fie mai rece decât părea la începutul sezonului, în special în prima lună. Dacă evoluția actuală se confirmă, România ar putea trăi un debut de iarnă cu adevărat hibernal, după ani în care decembrie a adus temperaturi neobișnuit de blânde.

