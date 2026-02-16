Val de iarnă peste România! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de Cod galben de ninsori și viscol pentru jumătate din țară. Potrivit meteorologilor, episodul de iarnă va debuta de marți dimineață, la ora 10:00, și va fi valabil până miercuri, la ora 14:00, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția fenomenelor.

Specialiștii anunță precipitații însemnate cantitativ, intensificări ale vântului și depuneri consistente de zăpadă. În sudul și sud-estul țării, rafalele vor viscoli ninsoarea, si astfel va fi redusă semnificativ vizibilitatea.

Val de iarnă peste România! Care vor fi cele mai afectate zone

Conform ANM, aria precipitațiilor se va extinde dinspre sud-vest și va acoperi sudul, estul și parțial centrul țării. Inițial, în Oltenia și Muntenia sunt așteptate precipitații mixte, în Dobrogea va ploua, iar în Moldova, Transilvania și la munte vor predomina ninsorile. Pe parcursul nopții de marți spre miercuri, ninsoarea va deveni dominantă în majoritatea regiunilor.

Stratul de zăpadă va ajunge, în medie, la 5–15 centimetri, iar local poate atinge 20–30 de centimetri. Cantitățile de apă estimate sunt de 10–20 l/mp, iar izolat pot depăși 25 l/mp. În unele zone, există risc de polei și ghețuș.

„Aşteptăm fenomene de iarnă, mai ales în aria avertizată de cod galben. Atenţionările meteorologice vor intra în vigoare mâine dimineaţă, la ora 10:00, vor fi în vigoare până miercuri, la ora 14:00. Vorbim, pe de-o parte, de precipitaţii însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului şi viscol în sudul Olteniei, în Muntenia, în Dobrogea, sudul Moldovei„, a declarat , directorul Administrației Naționale de Meteorologie, potrivit .

Cât de mult vor scădea temperaturile

Șefa ANM a explicat că masa de aer rece va aduce o transformare rapidă a precipitațiilor în ninsoare, pe măsură ce temperaturile vor coborî în toată țara.

„Transformarea precipitaţiilor, pe măsură ce masa de aer va determina scăderea valorilor de temperaturi în întreaga ţară, din precipitaţii, predominant sub formă de ploaie, lapoviţă în ninsori, în special în Oltenia, Muntenia, dar şi în Moldova şi zona de munte; cantităţi de apă între 25-30 l/mp, izolat, peste 40 l/mp şi un strat de zăpadă, în medie cu grosimi de 10 – 30 de centrimetri.

Nu în ultimul rând, vânt cu intensificări la rafală de 50-70 km/h, va fi viscol şi vizibilitate redusă sub 100 de metri. Iar în zona montană a Carpaţilor Meridionali şi de Curbură, vorbim de rafale de 70-90 km/h, strat de 10-20 cm”, a mai precizat Elena Mateescu.

Maximele se vor situa între -4 și 4 grade Celsius, iar în estul Transilvaniei și nordul Moldovei minimele pot coborî până la -9 sau chiar -10 grade. Pe litoral, valorile vor fi ușor mai ridicate.

Val de iarnă peste România! Cum este afectat traficul rutier

În mai multe județe, printre care Vrancea și Brașov, drumarii au intervenit deja cu utilaje de deszăpezire. Vizibilitatea a scăzut pe alocuri sub 100 de metri, iar rafalele de vânt au ajuns până la 100 km/h.

Argeș, Prahova și Dâmbovița se numără, de asemenea, printre zonele vizate de avertizările meteo. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să își echipeze corespunzător autoturismele pentru condiții de iarnă.

Există și alte avertizări în vigoare?

Pe lângă Codul galben de ninsori și viscol, este activă o informare meteorologică valabilă până joi dimineață, la ora 10:00. ANM precizează că mesajele pot fi actualizate inclusiv prin avertizări nowcasting, în funcție de intensitatea fenomenelor.

În județul Buzău, în zona Podgoria, circulația este îngreunată din cauza inundațiilor produse de ploile abundente, iar autoritățile intervin pentru degajarea drumurilor.