Vine o iarnă severă în România? Meteorologii avertizează că un val de aer polar se formează deasupra regiunilor arctice și se îndreaptă spre Europa. Acesta ar putea ajunge și în România în timpul iernii, aducând frig și ninsori abundente. Deși este prematur pentru o prognoză exactă, Elena Mateescu, nu exclude o iarnă grea. Directorul avertizează că sunt posibile episoade de viscol și temperaturi extrem de scăzute în mai multe zone ale țării.

Vine o iarnă severă în România din cauza vortexului polar

Un vortex polar se formează în regiunile arctice și se deplasează lent spre Europa, influențând vremea din România. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat într-o intervenție la B1 TV că este prea devreme pentru o estimare precisă. Ea avertizează însă că și o iarnă normală în România poate aduce frig intens, viscol și ninsori abundente.

„Este prematur să ne pronunțăm despre cum va fi iarna 2025-2026 în țara noastră. Dar, luând în considerare datele de la acest moment, chiar și o iarnă normală în România înseamnă fenomen de viscol. Înseamnă strat de zăpadă nu numai în zona montană, astfel încât chiar și temperaturi sub pragul de ger, sub -10 grade Celsius, sub -15 grade, sunt posibile”, a declarat Elena Mateescu.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii noiembrie, datele vor oferi o imagine mai clară asupra posibilei influențe a vortexului polar. De asemenea, șefa ANM spune că acest fenomen, dacă se intensifică, ar putea determina tipare de iarnă severă și în România.

Cum arată prognoza pentru zilele ce urmează

„Pe termen scurt, și mâine vorbim de valori de temperaturi în întreaga țară, specifice datei din calendar, pentru că maximele zilei se vor situa între 10 și 16-17 grade, cu minime cuprinse între -1 grad și 9-10 grade. Desigur, cele mai ridicate valori vor fi în partea de sud-sud-est a țării. Însă va ploua. Ploi slabe cantitativ, în cea mai mare parte a țării. Vorbim și de intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană, la viteze de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase de 40-50 km/h. Inclusiv în Capitală, astăzi o maximă în jur de 16 grade și rafale de 35-40 km/h.

De la mijlocul săptămânii, veștile sunt bune. Temperaturile vor fi în creștere, astfel încât finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, să aducă temperaturi între 11 și 21-22 grade. Chiar și minimele pe parcursul nopții vor fi mai ridicate, între 2 – 12 grade, iată, valori pozitive. Inclusiv în Capitală, vorbim de posibilitatea ca, la început de miercuri, temperaturile, cu mici variații de la o zi la alta, să se situeze între 20-21 grade Celsius”, a mai precizat șefa ANM.