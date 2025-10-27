B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)

Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)

Ana Beatrice
27 oct. 2025, 09:45
Vine o iarnă severă în România? Avertismentul Elenei Mateescu: „Chiar și un sezon rece normal înseamnă fenomen de viscol” (VIDEO)
Sursa foto: Pixabay
Cuprins
  1. Vine o iarnă severă în România din cauza vortexului polar
  2. Cum arată prognoza pentru zilele ce urmează

Vine o iarnă severă în România? Meteorologii avertizează că un val de aer polar se formează deasupra regiunilor arctice și se îndreaptă spre Europa. Acesta ar putea ajunge și în România în timpul iernii, aducând frig și ninsori abundente. Deși este prematur pentru o prognoză exactă, Elena Mateescu, nu exclude o iarnă grea. Directorul ANM avertizează că sunt posibile episoade de viscol și temperaturi extrem de scăzute în mai multe zone ale țării.

Vine o iarnă severă în România din cauza vortexului polar

Un vortex polar se formează în regiunile arctice și se deplasează lent spre Europa, influențând vremea din România. Directorul ANM, Elena Mateescu, a declarat într-o intervenție la B1 TV că este prea devreme pentru o estimare precisă. Ea avertizează însă că și o iarnă normală în România poate aduce frig intens, viscol și ninsori abundente.

„Este prematur să ne pronunțăm despre cum va fi iarna 2025-2026 în țara noastră. Dar, luând în considerare datele de la acest moment, chiar și o iarnă normală în România înseamnă fenomen de viscol. Înseamnă strat de zăpadă nu numai în zona montană, astfel încât chiar și temperaturi sub pragul de ger, sub -10 grade Celsius, sub -15 grade, sunt posibile”, a declarat Elena Mateescu.

Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul lunii noiembrie, datele vor oferi o imagine mai clară asupra posibilei influențe a vortexului polar. De  asemenea, șefa ANM spune că acest fenomen, dacă se intensifică, ar putea determina tipare de iarnă severă și în România.

Cum arată prognoza pentru zilele ce urmează

„Pe termen scurt, astăzi și mâine vorbim de valori de temperaturi în întreaga țară, specifice datei din calendar, pentru că maximele zilei se vor situa între 10 și 16-17 grade, cu minime cuprinse între -1 grad și 9-10 grade. Desigur, cele mai ridicate valori vor fi în partea de sud-sud-est a țării. Însă va ploua. Ploi slabe cantitativ, în cea mai mare parte a țării. Vorbim și de intensificări ale vântului, cu precădere în zona montană, la viteze de 70-90 km/h, iar în zonele mai joase de 40-50 km/h. Inclusiv în Capitală, astăzi o maximă în jur de 16 grade și rafale de 35-40 km/h.

De la mijlocul săptămânii, veștile sunt bune. Temperaturile vor fi în creștere, astfel încât finalul lunii octombrie, cea de-a doua lună din această toamnă, să aducă temperaturi între 11 și 21-22 grade. Chiar și minimele pe parcursul nopții vor fi mai ridicate, între 2 – 12 grade, iată, valori pozitive. Inclusiv în Capitală, vorbim de posibilitatea ca, la început de miercuri, temperaturile, cu mici variații de la o zi la alta, să se situeze între 20-21 grade Celsius”, a mai precizat șefa ANM.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi
Meteo
Prognoza meteo, 27 octombrie: Vremea rece domină România azi
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Meteo
Vremea de azi, 27 octombrie: ploi și temperaturi coborâte
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară
Meteo
Prognoza meteo, 26 octombrie 2025: O duminică răcoroasă, cu nori și ploaie ușoară
Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
Meteo
Vremea de azi în România: ploaie, nori şi temperaturi moderate
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Meteo
Vremea în România, sâmbătă: vânt puternic și contrast termic
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Meteo
Vremea în România astăzi, 25 octombrie 2025: o zi blândă de toamnă, cu temperaturi peste normalul perioadei
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
Meteo
Prognoza meteo, 24 octombrie 2025: răcire și instabilitate. Ce ne așteaptă în România?
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Meteo
ANM avertizează asupra unui fenomen care amenință natura. Iată despre ce este vorba
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Meteo
Prognoza meteo pentru 24 octombrie 2025: Ploi, vânt puternic și temperaturi de până la 19°C
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Meteo
Vânt puternic în vestul și centrul țării. ANM a emis o atenționare de cod galben
Ultima oră
12:21 - Camerele de supraveghere, sub lupa autorităților. Reguli noi și amenzi mari pentru proprietarii care nu respectă legea
12:14 - De ce a renunțat Mihai Călin la cariera de prezentator TV? Actorul a dezvăluit totul!
12:13 - Austeritatea scoate oamenii în stradă. Sindicatele anunță proteste în Piața Victoriei
12:06 - Putin s-a lăudat cu testarea rachetei cu propulsie nucleară, iar Trump a reacționat. Iată ce părere are liderul american
12:06 - Daniel Băluță renunță la Sectorul 4 pentru Primăria Bucureștiului. Mesajul pentru Gabriela Firea (VIDEO)
11:48 - Ciprian Ciucu își anunță oficial candidatura la Primăria Capitalei. Mesajul primarului Sectorului 6
11:31 - Iluminat festiv record în București. Costuri de trei ori mai mari decât în 2024
11:30 - Tragedie pe o șosea din Argentina. Accident rutier soldat cu nouă morți și 29 de răniți
11:28 - A fost chemat la intervenție și a aflat că victima era chiar fiul lui. Ce s-a întâmplat cu pompierul care și-a văzut copilul murind
11:23 - O lume fără internet? Cât de real este riscul unui colaps digital total