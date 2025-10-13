Meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură în întreaga țară, pentru perioada 13 – 26 octombrie. De la maxime de peste 20 de grade în sud, la temperaturi aproape de îngheț în Transilvania și Maramureș, urmează două săptămâni cu vreme instabilă și diferențe mari între zi și noapte.

Unde vor fi cele mai mari schimbări bruște de temperatură

În regiunile Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, următoarea perioadă va fi marcată de o vreme instabilă și schimbătoare, cu alternanțe frecvente între zile mai blânde și intervale reci și ploioase. Temperaturile maxime vor oscila între 12 și 20 de grade, iar nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime de 0 grade și posibilitate de brumă în zonele de deal și depresiunile intramontane.

În prima săptămână, meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură, cu răciri accentuate în jurul datei de 15 octombrie, urmate de o ușoară încălzire după 21 octombrie. Ploile vor fi prezente pe arii extinse, în special la sfârșitul primei săptămâni de prognoză.

Cum va fi vremea în sud și estul României

În regiunile Moldovei, Munteniei, Olteniei și Dobrogei, următoarea perioadă va fi caracterizată de o vreme cu variații semnificative de temperatură între zi și noapte, specifică tranziției spre sezonul rece. Valorile maxime se vor încadra, în general, între 13 și 20 de grade Celsius, însă nopțile vor deveni tot mai reci, în special în nordul Moldovei, unde minimele pot coborî până la 2-3 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate, dar instabilitatea atmosferică va aduce precipitații abundente și vânt puternic.

În Muntenia și Oltenia, primele zile ale celei de-a doua săptămâni vor aduce o răcire temporară, cu temperaturi mai scăzute decât media normală, însă ulterior valorile termice vor crește treptat, revenind la un regim ușor peste normal spre finalul lunii. În ansamblu, vremea va rămâne schimbătoare, cu oscilații frecvente între perioade mai reci și intervale cu temperaturi plăcute de toamnă.

Cum va fi vremea la munte

La altitudini mari, meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură, cu treceri rapide de la ploaie la lapoviță și ninsoare. În masivele înalte, temperaturile maxime nu vor depăși 10 grade, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. Ploile vor fi frecvente și însoțite de intensificări de vânt, în special între 18 și 22 octombrie, perioadă în care sunt posibile și cantități de apă însemnate în vestul și centrul țării.