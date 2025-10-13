B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni

Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni

Ana Beatrice
13 oct. 2025, 13:12
Vreme capricioasă în România! Temperaturi oscilante și ploi în următoarele două săptămâni
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Unde vor fi cele mai mari schimbări bruște de temperatură
  2. Cum va fi vremea în sud și estul României
  3. Cum va fi vremea la munte

Meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură în întreaga țară, potrivit prognozei ANM pentru perioada 13 – 26 octombrie. De la maxime de peste 20 de grade în sud, la temperaturi aproape de îngheț în Transilvania și Maramureș, urmează două săptămâni cu vreme instabilă și diferențe mari între zi și noapte.

Unde vor fi cele mai mari schimbări bruște de temperatură

În regiunile Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, următoarea perioadă va fi marcată de o vreme instabilă și schimbătoare, cu alternanțe frecvente între zile mai blânde și intervale reci și ploioase. Temperaturile maxime vor oscila între 12 și 20 de grade, iar nopțile vor deveni tot mai reci, cu minime de 0 grade și posibilitate de brumă în zonele de deal și depresiunile intramontane.

În prima săptămână, meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură, cu răciri accentuate în jurul datei de 15 octombrie, urmate de o ușoară încălzire după 21 octombrie. Ploile vor fi prezente pe arii extinse, în special la sfârșitul primei săptămâni de prognoză.

Cum va fi vremea în sud și estul României

În regiunile Moldovei, Munteniei, Olteniei și Dobrogei, următoarea perioadă va fi caracterizată de o vreme cu variații semnificative de temperatură între zi și noapte, specifică tranziției spre sezonul rece. Valorile maxime se vor încadra, în general, între 13 și 20 de grade Celsius, însă nopțile vor deveni tot mai reci, în special în nordul Moldovei, unde minimele pot coborî până la 2-3 grade.

În Dobrogea, temperaturile vor fi mai ridicate, dar instabilitatea atmosferică va aduce precipitații abundente și vânt puternic.

În Muntenia și Oltenia, primele zile ale celei de-a doua săptămâni vor aduce o răcire temporară, cu temperaturi mai scăzute decât media normală, însă ulterior valorile termice vor crește treptat, revenind la un regim ușor peste normal spre finalul lunii. În ansamblu, vremea va rămâne schimbătoare, cu oscilații frecvente între perioade mai reci și intervale cu temperaturi plăcute de toamnă.

Cum va fi vremea la munte

La altitudini mari, meteorologii anunță schimbări bruște de temperatură, cu treceri rapide de la ploaie la lapoviță și ninsoare. În masivele înalte, temperaturile maxime nu vor depăși 10 grade, iar minimele vor ajunge până la -3 grade. Ploile vor fi frecvente și însoțite de intensificări de vânt, în special între 18 și 22 octombrie, perioadă în care sunt posibile și cantități de apă însemnate în vestul și centrul țării.

Tags:
Citește și...
Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
Meteo
Un val de aer polar ajunge în România. Ce anunță meteorologii pentru perioada următoare
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Meteo
Duminică, 12 octombrie. Cum va fi vremea astăzi
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Meteo
Weekend cu vreme rea. Meteorologii au emis alerte pentru mai multe județe
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Meteo
Zi cu vreme schimbătoare: lapoviță la munte, vânt puternic în est și 20 de grade în sud
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Meteo
Cum va fi vremea până la mijlocul lui noiembrie: ANM a publicat prognoza meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Meteo
Furtuna tropicală Jerry, pe punctul de a face ravagii. Ce zone sunt vizate și când ar putea deveni uragan
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
Meteo
Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-est. Hidrologii au emis mai multe avertizări
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Meteo
A fost sau nu ciclon în România? Elena Mateescu, explicații clare după valul de controverse (VIDEO)
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
Meteo
Raed Arafat, după criticile privind deciziile autorităților pe Codul roșu de ploi: „Noi n-am închis oamenii în casă. Incompetenți am fi fost dacă stăteam și nu făceam nimic” (VIDEO)
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Meteo
“Ne raportăm la criterii bine stabilite”. Cum răspunde șefa ANM acuzațiilor, că nu au existat fenomene de Cod roșu în București (VIDEO)
Ultima oră
14:25 - Carmen Harra, dezvăluiri despre cununia Adrianei Bahmuțeanu și a lui George Restivan: „Relația asta este un exemplu pentru cei de acasă”
14:18 - Momentul în care porc a vrut să intre într-un magazin Lidl. Paznicul, luat prin surprindere: „Doamna Cristina, vorbesc serios. Avem un porc în față. Ce fac cu el?” (VIDEO)
14:17 - Madarinele revin! Iată cum să le alegi pe cele mai bune
13:55 - Trebuia să ajungă pe Muntele Athos, însă a sfârșit la spital. Ce s-a întâmplat cu Cosmin Seleși
13:50 - Ce studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Detalii neștiute despre educația artistei
13:49 - NATO, în alertă! Un submarin al Rusiei ar fi grav avariat și riscă să explodeze lângă coasta Franței: „NATO este pregătită să-și apere Alianța cu vigilență constantă”
13:17 - Visul Ginei Pistol, susținut de soț. Smiley: „Căutăm cea mai bună variantă”
13:10 - Adevăratul motiv pentru care Serghei Mizil a fost eliminat de la Asia Express. Ce a făcut cu Gabi Tamaș
12:50 - Un bărbat a furat crucea funerară a soacrei sale. Cum au explicat anchetatorii gestul
12:31 - Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă și căldură, iar două spitale mari sunt afectate de lucrările Termoenergetica