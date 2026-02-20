Va ninge iar în Capitală, după ce nici bine n-a trecut cel mai sever din ultimii ani. Bucureștiul e vizat de de viscol, ninsori și polei valabil în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00.

Iar ninge în București

Vineri după-amiază, în Capitală va ploua. Noaptea, vor fi la început precipitații mixte, care vor favoriza formarea poleiului, apoi va ninge.

În perioada 21 februarie, ora 8:00 – 22 februarie, ora 10:00, în București vremea va deveni deosebit de rece. Va ninge însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, cu grosimi în medie de 10 – 15 cm.

Vântul va bate cu viteze chiar și de 40 – 45 km/h, mai ales în prima parte a intervalului, viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi între -3 și -2 grade, iar cea minimă între -4 și -3 grade.

Încă un cod galben de viscol

Amintim că ANM a emis un nou cod galben de viscol, ninsori și polei valabil în județe din estul, sud-estul și sudul țării, în intervalul 20 februarie, ora 12:00 – 22 februarie, ora 10:00.

„Din după-amiaza zilei de vineri (20 februarie) și până sâmbătă seara (21 februarie) vântul se va intensifica, la început în sudul Moldovei, Muntenia, în Carpații de Curbură, apoi și în sud-estul Olteniei și Dobrogea. Vor fi viteze la rafală de 50…60 km/h și local de 65…70 km/h.

Din noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor fi precipitații însemnate cantitativ, la început mixte, astfel încât local se va forma polei și ghețuș, apoi va ninge (exceptând zona litoralului unde va ploua). Va fi viscol și vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cantitățile de apă acumulate vor fi de 15…30 l/mp și se va depune strat de zăpadă, neuniform, cu grosimi în general de 15…20 cm”, au explicat meteorologii.