Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)

Mirela Ionela Achim
06 oct. 2025, 10:25
Vreme rece și cu ploi zilele acestea în România. În unele zone va ploua cât pentru toată luna octombrie. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cum va fi vremea zilele acestea
  2. Unde plouă mai mult și unde ninge
  3. Când se va încălzi

Vreme rece și cu ploi zilele acestea, în România. În unele zone montane chiar va ninge iar și se va depune un nou strat de zăpadă. Elena Mateescu, directoarea ANM, a explicat luni dimineață, pe B1 TV, și când se va încălzi vremea și vom mai scăpa de ploi.

Cum va fi vremea zilele acestea

„Într-adevăr, o vreme caracterizată de temperaturi foarte coborâte pentru perioada în care ne aflăm, maxime doar în jurul a 12 – 17 – 18 grade în extremitatea de sud a țării, minime sub 0 grade în depresiuni până la cel mult 7 – 10 grade în partea de sud-est”, a declarat Elena Mateescu, în cadrul emisiunii „Bună dimineața, România!”, moderată de Aneta Sîngeorzan și Alex Vlădescu pe B1 TV.

Unde plouă mai mult și unde ninge

Aceasta a explicat apoi unde va ploua cel mai mult zilele viitoare și unde chiar va ninge, depunându-se un nou strat de zăpadă.

„Cantități importante de precipitații, cu precădere în Muntenia, Dobrogea și Moldova, acolo unde, în următoarele zile, cel puțin până miercuri după-amiază, e posibil să cumulăm valori de 70 -100 l/mp, contextul în care depășim cât ar trebui să plouă într-o lună octombrie în zona țării noastre, în aceste regiuni.

Vorbim de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în Carpații Meridionali, unde din nou va putea ninge viscolit și se va depune strat nou de zăpadă, peste cel acumulat în episodul anterior.

Intensificări ale vântului de peste 60 – 70 km/h în zona montană, dar și în restul țării – 45 – 55 km/h. Iar în contextul scăderii regimului de temperaturi, senzația de rece va putea fi mult amplificată”, a afirmat Elena Mateescu.

Directoarea ANM a mai precizat că cel puțin până miercuri după-amiază vor fi episoade de ploi în care se vor cumula 25-40 l/mp, cele mai mari valori de precipitații urmând a se înregistra în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Când se va încălzi

Deci va fi vreme rece și cu ploi zilele acestea, dar se va încălzi de joi, 9 octombrie.

„De joi, vremea se va ameliora sub aspectul precipitațiilor și chiar al regimului de temperaturi pentru că e posibil să consemnăm din nou valori de 20-21, poate chiar 22 de grade în sudul și sud-estul țării”, a mai susținut Mateescu.

În Capitală, temperaturile vor ajunge azi, 6 octombrie, pe la 15 grade Celsius, dar marți și miercuri vor mai scădea valorile și va ploua ceva mai mult.

