Meteo » Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade

Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade

Selen Osmanoglu
14 apr. 2026, 08:43
Sursa Foto: Pixabay.com
Cuprins
  1. Vreme diferită de la o regiune la alta
  2. Dobrogea și Bărăgan: nori și vânt, dar fără ploi
  3. Moldova și nordul Munteniei: vreme bună și ușor mai cald
  4. Transilvania, Maramureș și vest: temperaturi mai ridicate
  5. Oltenia și sudul țării: ușor mai rece, cu ceață dimineața
  6. Vremea în București
  7. La munte: ploi slabe și vânt puternic

Ziua de astăzi aduce vreme schimbătoare în cea mai mare parte a țării, cu înnorări temporare, câțiva stropi de ploaie în vest, sud-vest și la munte, dar și un vânt activ în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime se situează între 10 și 22 de grade Celsius.

Vreme diferită de la o regiune la alta

Pe ansamblu, România va avea o zi variabilă din punct de vedere meteorologic, cu alternanțe de soare și nori, dar și cu intensificări ale vântului în mai multe zone, conform ANM.

Dobrogea și Bărăgan: nori și vânt, dar fără ploi

În Dobrogea și Bărăgan, cerul va fi temporar noros, însă fără precipitații semnificative. Dimineața poate apărea ceață în unele zone, iar pe parcursul zilei vântul devine mai insistent. Temperaturile rămân mai scăzute pe litoral, în timp ce în Bărăgan se ating aproximativ 16 grade.

Moldova și nordul Munteniei: vreme bună și ușor mai cald

În Moldova sudică și nordul Munteniei, vremea este în general frumoasă, cu perioade însorite și înnorări trecătoare. Nu sunt prognozate ploi, iar temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, ajungând la aproximativ 16 grade la amiază. Noaptea, valorile coboară spre 4 grade.

În nordul Moldovei și Bucovina, temperaturile urcă cu 2-3 grade, iar vântul rămâne activ, cu rafale de până la 45 km/h. Cerul va fi variabil, dar fără precipitații.

Transilvania, Maramureș și vest: temperaturi mai ridicate

În nordul Transilvaniei și Maramureș, vremea este mai caldă decât normalul perioadei, cu maxime de până la 21 de grade. Soarele va apărea pe parcursul zilei, iar vântul va avea intensificări temporare.

În vestul României, se menține o vreme relativ caldă, cu temperaturi de 21-22 de grade. Sunt posibile ploi trecătoare, dar și perioade cu soare. În sudul Banatului, vântul poate atinge rafale de până la 70 km/h.

Oltenia și sudul țării: ușor mai rece, cu ceață dimineața

În Oltenia, temperaturile scad ușor, cu maxime de 15-16 grade. Dimineața este posibilă ceață în zonele joase, iar ulterior pot apărea stropi de ploaie izolați.

În sudul țării, valorile termice sunt de asemenea în ușoară scădere. Ceața dimineața este prezentă în unele zone, iar pe parcursul zilei cerul rămâne variabil, fără ploi semnificative. Maximele ajung la aproximativ 17 grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București, cerul va fi parțial noros, iar vântul devine mai activ, cu rafale de 40–45 km/h. Vor exista și perioade cu soare, iar temperatura maximă se oprește la 16 grade, în scădere față de ziua precedentă. Noaptea va fi liniștită, cu minime de 5–6 grade.

La munte: ploi slabe și vânt puternic

La munte, temperaturile cresc ușor, însă vremea rămâne instabilă. Pot apărea ploi slabe, iar la altitudini mari sunt posibile lapoviță și ninsoare. Vântul se intensifică semnificativ pe creste, cu rafale care pot ajunge până la 90 km/h în Munții Banatului.

