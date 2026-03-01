Vremea 1 martie debutează cu o atmosferă autentică de primăvară, aducând soare și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această dată. Valorile termice maxime vor urca până la 17 grade Celsius, în special în regiunile intracarpatice, unde cerul va fi mai mult senin pe parcursul zilei. Deși noaptea pot apărea înnorări și pe alocuri se va forma ceață, precizează .

Vremea 1 martie în țară

În regiunile intracarpatice, va fi soare în prima parte a zilei, în timp ce noaptea cerul va deveni variabil. În restul zonelor țării, meteorologii anunță înnorări locale și condiții de ceață, care izolat pot fi însoțite de depuneri de chiciură. maxime la nivel național se vor situa între 8 și 17 grade.

Totuși, contrastul termic dintre zi și noapte rămâne semnificativ. Temperaturile minime vor coborî până la valori de -11 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce în Dealurile de Vest termometrele vor indica în jur de 6 grade. În aceste condiții pot apărea fenomene precum: ceață și vizibilitatea scăzută

Vremea în București

În Capitală se va încălzi la prânz. Cerul va fi variabil cu temperaturi de până la 11 grade Celsius. Vântul va sufla slab și moderat, ceea ce va accentua senzația de confort termic pe parcursul zilei.

Pe timpul nopții, în București, temperatura va scădea treptat, atingând minime cuprinse între -4 și -1 grad. Deși valorile pe timp de noapte rămân negative, începutul lunii martie este unul călduros.