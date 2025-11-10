Vremea de luni este marcată de ceață, cer înnorat și ploi, pentru cea mai mare parte a țării. Deși temperaturile scad, valorile rămân peste normalul perioadei.

Vremea în sudul țării. Condiții de ceață în toate regiunile din zonă

Prima zi din săptămână aduce pentru românii din Dobrogea și Bărăgan ceață, dimineața, iar mai apoi, cer înnorat și averse. Cel mai probabil, vor apărea și descărcări electrice. În unele zone, precipitațiile duc la acumularea a 20 de litri de apă pe metru pătrat, potrivit informațiilor . În ciuda fenomenelor meteo caracteristice anotimpului, temperaturile rămân ridicate pentru această perioadă. Termometrele vor indica chiar și 19 grade Celsius.

În Oltenia, vremea este similară: ceață dimineața, urmată de cer înnorat și ploi. Precipitații se vor înregistra aproape în toată regiunea. Temperaturile nu se modifică semnificativ față de ziua trecută, astfel că maximele nu vor depăși 15 grade.

În estul Muntenia aversele vor fi mai consistete în decursul zilei de luni, dar la fel ca și în celelalte regiuni, dimineața este marcată de prezența ceții. După prânz, termometrele vor indica 14-15 grade.

Vremea în Moldova și Bucovina. Zona în care dimineața debutează cu ceață

Vremea nu diferă mult în partea de sud a Moldovei și în nordul Munteniei: ceață, urmată de ploi consistente și înnorări. Temperaturile scad puțin comparativ cu duminică și ajung la 15 grade.

În aproape tot nordul Moldovei și în Bucovina, va ploua. La altitudini mai mari, precipitațiile se transformă în lapoviță și ninsoare. Valorile termice sunt mai mici decât zilele precedente, astfel că nu mai depășesc 14 grade.

Vremea în centrul și vestul României

Românii din Transilvaniei și Maramureș nu au prea mari șanse să vadă soarele astăzi. Cerul va fi preponderent înnorat, vor mai fi și rpecipitații, iar temperaturile sunt în scădere. Termometrele nu vor indica mai mult de 12 grade.

Nici vestul României nu este scutit de ploi. În zonele de munte o să apară și fulgii de zăpadă sau lapoviță. Comparativ cu ieri, valorile termice sunt mai scăzute, dar potrivite pentru această perioadă: 11-12 grade.