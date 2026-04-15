Ziua de astăzi aduce în România o vreme în general frumoasă, cu mult soare și temperaturi peste media perioadei în mai multe regiuni. Totuși, la și izolat în vest și centru pot apărea câțiva stropi de ploaie, iar pe litoral rămâne mai rece decât în restul țării.

Soare și temperaturi ridicate în mai multe regiuni

În vestul și nord-vestul țării se înregistrează cele mai ridicate valori ale zilei, cu maxime de până la 23 de grade, peste normalul perioadei. Atmosfera este una plăcută, cu mult soare și șanse mici de ploaie, conform ANM.

În schimb, la malul mării temperaturile rămân scăzute, cu doar 11-12 grade, ceea ce face ca diferențele termice dintre regiuni să fie destul de mari.

Dobrogea și Bărăgan: vreme stabilă și senină

În Dobrogea și Bărăgan, ziua se anunță una liniștită, cu cer senin în multe zone și fără precipitații. Vântul se mai domolește, iar temperaturile ajung la valori normale pentru mijlocul lunii aprilie. Pe litoral, însă, aerul rămâne rece și neplăcut comparativ cu restul țării.

Moldova și Muntenia: vreme bună, dar schimbări noaptea

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, soarele rămâne prezent pe tot parcursul zilei. Temperaturile urcă ușor față de ziua precedentă, ajungând la aproximativ 18 grade.

În timpul nopții, însă, cerul se înnorează și sunt posibile ploi slabe.

În nordul Moldovei și Bucovina, situația este similară: vreme bună pe timpul zilei, dar cu ploi locale după lăsarea serii.

Transilvania și Maramureș: mai cald decât normalul perioadei

În nordul Transilvaniei și Maramureș, temperaturile depășesc valorile obișnuite și ajung până la 23 de grade. Este una dintre cele mai calde zone ale zilei.

În depresiuni, dimineața a fost rece, cu ceață și chiar brumă, dar vremea se îmbunătățește rapid, iar în restul zilei predomină soarele.

Vest și centru: temperaturi ridicate, dar și câțiva nori

În vestul României, valorile termice ajung la 21-22 de grade. Cerul este variabil, iar izolat pot apărea ploi slabe. Vântul mai are unele intensificări în sudul Banatului, dar mai reduse față de zilele anterioare.

În Transilvania, după o dimineață rece în zonele joase, vremea devine plăcută, cu soare și temperaturi peste media perioadei.

Oltenia și sudul țării: vreme stabilă și plăcută

În Oltenia, temperaturile urcă până la 20 de grade, cu cer variabil și vânt slab. Noaptea aduce valori de 7-8 grade și o atmosferă liniștită.

În sudul țării, inclusiv în Lunca Dunării, vremea rămâne frumoasă, cu soare și maxime de până la 19 grade.

București: cer senin și temperaturi de primăvară

În Capitală, ziua este frumoasă, cu cer senin și temperaturi de 18-19 grade, valori normale pentru această perioadă. Noaptea aduce o minimă de aproximativ 6 grade și condiții de vreme stabilă.

La munte: vreme bună, dar izolat ploi slabe

La munte, temperaturile continuă să crească, iar vremea este în general frumoasă. Pot apărea totuși trecător câțiva stropi de ploaie, însă în majoritatea zonelor predomină soarele și condițiile bune pentru activități în aer liber.