Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale

Selen Osmanoglu
16 apr. 2026, 08:41
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Val de aer cald, urmat de instabilitate atmosferică
  2. Ceață dimineața, soare după-amiaza în sud-est
  3. Ploi spre seară în Moldova și instabilitate în nord
  4. Temperaturi ridicate și ploi locale în Transilvania și Maramureș
  5. Vreme frumoasă în sud și sud-vest
  6. București: zi plăcută, fără ploi
  7. La munte: cald, dar instabil

Joi aduce temperaturi peste media obișnuită pentru această perioadă, însă vremea se schimbă în a doua parte a zilei. Aversele, descărcările electrice și, izolat, grindina își vor face apariția în zonele de deal, munte, dar și în nordul și centrul țării.

Val de aer cald, urmat de instabilitate atmosferică

Ziua începe cu temperaturi în creștere în aproape toată țara. În vest, maximele ajung la 23–24 de grade, valori mai ridicate decât ar fi normal pentru această perioadă. Cu toate acestea, după-amiaza aduce o schimbare de registru, cu averse și fenomene electrice, în special în zonele mai înalte, conform ANM.

Ceață dimineața, soare după-amiaza în sud-est

În Dobrogea și Bărăgan, dimineața începe cu ceață, mai ales în zona litoralului. Ulterior, vremea se îmbunătățește, iar după prânz atmosfera devine plăcută. Temperaturile rămân mai scăzute la malul mării, însă în Bărăgan se ating aproximativ 20 de grade.

Ploi spre seară în Moldova și instabilitate în nord

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, valorile termice urcă ușor față de ziua precedentă, ajungând la 19–20 de grade. Deși ziua este în general frumoasă, spre seară pot apărea ploi de scurtă durată.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea este caldă pentru această perioadă, cu maxime în jurul a 20 de grade. După-amiaza crește instabilitatea atmosferică, fiind așteptate averse, tunete și fulgere, iar în zonele montane există risc de grindină.

Temperaturi ridicate și ploi locale în Transilvania și Maramureș

În nordul Transilvaniei și în Maramureș se înregistrează temperaturi de până la 22 de grade, iar prima parte a zilei aduce soare și vreme plăcută. Spre seară și noaptea, norii se adună și apar averse.

În restul Transilvaniei, valorile termice depășesc normalul perioadei, atingând chiar 23 de grade în Târgu-Mureș. După-amiaza, instabilitatea se accentuează, fiind posibile ploi însoțite de descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Vreme frumoasă în sud și sud-vest

Oltenia se bucură de o zi stabilă, cu soare, câțiva nori și temperaturi de până la 23 de grade. Nu sunt așteptate precipitații, iar vântul rămâne slab.

Și în sudul țării, vremea rămâne în general frumoasă, cu maxime de aproximativ 21 de grade. Doar în zonele deluroase pot apărea ploi slabe și trecătoare spre seară.

București: zi plăcută, fără ploi

În Capitală, temperaturile cresc până la 21 de grade, iar ziua va fi însorită, cu vânt slab. Pe timpul nopții apar înnorări, însă nu sunt prognozate precipitații. Minimele coboară până la 7 grade în centru și 4 grade la periferie.

La munte: cald, dar instabil

La munte, vremea este mai caldă decât în mod obișnuit, însă după-amiaza aduce instabilitate. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și, pe alocuri, grindină.

