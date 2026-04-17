Vineri, România se va afla sub influența unui episod de , cu înnorări, averse și fenomene electrice în centrul, sudul și estul țării. La munte, la altitudini mari, sunt posibile chiar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce vântul va avea intensificări în mai multe regiuni.

Ploi și fenomene electrice în mare parte din țară

Potrivit prognozei, în centrul, sudul și estul României vor fi înnorări accentuate și averse însoțite de descărcări electrice. În unele zone, ploile pot fi mai consistente și pot apărea și căderi de grindină.

În zonele montane înalte, temperaturile scăzute favorizează apariția precipitațiilor mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vânt puternic și variații de temperatură

Vântul va sufla cu intensificări în special în regiunile vestice, unde vitezele vor atinge 40–50 km/h. Temperaturile vor varia semnificativ de la o regiune la alta: în nordul și centrul Moldovei se vor înregistra în jur de 13 grade, în timp ce în vestul Olteniei și sudul Banatului maximele pot urca până la 24 de grade.

Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan se anunță vreme în general frumoasă, cu soare și temperaturi de până la 20 de grade. Spre noapte, vântul se intensifică și poate ajunge la 40-50 km/h.

Moldova și nordul Munteniei

În Moldova sudică și nordul Munteniei, cerul se va acoperi treptat de nori. Vor fi averse cu tunete și fulgere, dar și perioade cu soare. Temperaturile vor urca până la 20 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea se răcește semnificativ față de ziua precedentă. Maximele nu vor depăși 14 grade, iar ploile vor fi consistente, însoțite de descărcări electrice și posibil grindină.

Transilvania, Maramureș și vestul țării

În nordul Transilvaniei și Maramureș vor fi alternanțe de soare și nori, cu averse izolate și temperaturi de până la 23 de grade în Satu Mare și Baia Mare.

În vestul țării, vremea rămâne în general frumoasă în zonele joase, dar la munte vor fi ploi. Maximele ajung până la 23 de grade.

În Transilvania, instabilitatea va fi mai accentuată, cu averse consistente care pot acumula până la 30 l/mp. Sunt posibile căderi de grindină, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor. Temperaturile vor urca până la 19 grade în orașe precum Târgu Mureș și Sibiu.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia, vremea devine instabilă, cu ploi în mai multe reprize și cantități mai însemnate de apă. Maximele vor ajunge până la 24 de grade, în special în zona Drobeta-Turnu Severin.

În sudul țării, dimineața va fi în general frumoasă, însă spre seară norii se adună și vor apărea averse cu descărcări electrice și posibil grindină.

Vremea în București

În București, ziua va începe cu vreme plăcută și o maximă de 21 de grade. Spre seară, cerul se va înnora treptat, iar noaptea sunt așteptate averse însoțite de tunete și fulgere. Minima va coborî până la aproximativ 9 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu perioade de averse, iar izolat pot apărea căderi de grindină. La altitudini mari sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 60–70 km/h pe creste.