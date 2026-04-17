Vremea, 17 aprilie: ploi, descărcări electrice și vânt puternic în mai multe regiuni

Selen Osmanoglu
17 apr. 2026, 08:31
Sursa foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Ploi și fenomene electrice în mare parte din țară
  2. Vânt puternic și variații de temperatură
  3. Moldova și nordul Munteniei
  4. Transilvania, Maramureș și vestul țării
  5. Oltenia și sudul țării
  6. Vremea în București
  7. Vremea la munte

Vineri, România se va afla sub influența unui episod de instabilitate atmosferică, cu înnorări, averse și fenomene electrice în centrul, sudul și estul țării. La munte, la altitudini mari, sunt posibile chiar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, în timp ce vântul va avea intensificări în mai multe regiuni.

Ploi și fenomene electrice în mare parte din țară

Potrivit prognozei, în centrul, sudul și estul României vor fi înnorări accentuate și averse însoțite de descărcări electrice. În unele zone, ploile pot fi mai consistente și pot apărea și căderi de grindină.

În zonele montane înalte, temperaturile scăzute favorizează apariția precipitațiilor mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.

Vânt puternic și variații de temperatură

Vântul va sufla cu intensificări în special în regiunile vestice, unde vitezele vor atinge 40–50 km/h. Temperaturile vor varia semnificativ de la o regiune la alta: în nordul și centrul Moldovei se vor înregistra în jur de 13 grade, în timp ce în vestul Olteniei și sudul Banatului maximele pot urca până la 24 de grade.

Dobrogea și Bărăgan

În Dobrogea și Bărăgan se anunță vreme în general frumoasă, cu soare și temperaturi de până la 20 de grade. Spre noapte, vântul se intensifică și poate ajunge la 40-50 km/h.

Moldova și nordul Munteniei

În Moldova sudică și nordul Munteniei, cerul se va acoperi treptat de nori. Vor fi averse cu tunete și fulgere, dar și perioade cu soare. Temperaturile vor urca până la 20 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea se răcește semnificativ față de ziua precedentă. Maximele nu vor depăși 14 grade, iar ploile vor fi consistente, însoțite de descărcări electrice și posibil grindină.

Transilvania, Maramureș și vestul țării

În nordul Transilvaniei și Maramureș vor fi alternanțe de soare și nori, cu averse izolate și temperaturi de până la 23 de grade în Satu Mare și Baia Mare.

În vestul țării, vremea rămâne în general frumoasă în zonele joase, dar la munte vor fi ploi. Maximele ajung până la 23 de grade.

În Transilvania, instabilitatea va fi mai accentuată, cu averse consistente care pot acumula până la 30 l/mp. Sunt posibile căderi de grindină, iar vântul se va intensifica în timpul ploilor. Temperaturile vor urca până la 19 grade în orașe precum Târgu Mureș și Sibiu.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia, vremea devine instabilă, cu ploi în mai multe reprize și cantități mai însemnate de apă. Maximele vor ajunge până la 24 de grade, în special în zona Drobeta-Turnu Severin.

În sudul țării, dimineața va fi în general frumoasă, însă spre seară norii se adună și vor apărea averse cu descărcări electrice și posibil grindină.

Vremea în București

În București, ziua va începe cu vreme plăcută și o maximă de 21 de grade. Spre seară, cerul se va înnora treptat, iar noaptea sunt așteptate averse însoțite de tunete și fulgere. Minima va coborî până la aproximativ 9 grade.

Vremea la munte

La munte, vremea va fi instabilă, cu perioade de averse, iar izolat pot apărea căderi de grindină. La altitudini mari sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar vântul va sufla tare, cu rafale de 60–70 km/h pe creste.

Citește și...
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
Meteo
Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
România, lovită de un ciclon puternic. Vremea o ia razna în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Meteo
România, lovită de un ciclon puternic. Vremea o ia razna în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
Meteo
Vremea, 16 aprilie: temperaturi peste normal, urmate de ploi și furtuni locale
Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
Meteo
Revin ninsorile în România. Orașul în care va ninge la final de aprilie 2026
Vremea, 15 aprilie: soare în majoritatea regiunilor, temperaturi peste normal în vest și nord-vest
Meteo
Vremea, 15 aprilie: soare în majoritatea regiunilor, temperaturi peste normal în vest și nord-vest
Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade
Meteo
Vreme schimbătoare în România. Ploi slabe, vânt puternic și maxime de până la 22 de grade
Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
Meteo
Prognoza meteo pe două săptămâni: De când vine căldura și cum va fi vremea în fiecare zonă din România
Vremea se încălzește treptat în România în Săptămâna Luminată. Temperaturile ajung până la 21°C
Meteo
Vremea se încălzește treptat în România în Săptămâna Luminată. Temperaturile ajung până la 21°C
Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
Meteo
Vremea, 13 aprilie: temperaturi în creștere, dar instabilitate în est și la munte
Vremea 12 aprilie: Soare cu dinți în duminica de Paște.
Meteo
Vremea 12 aprilie: Soare cu dinți în duminica de Paște.
11:27 - Noua Dacia electrică, surprinsă în teste. Cum va arăta și cât va costa modelul care înlocuiește Spring EV
10:56 - Consumatorii români au recuperat 173.000 de euro în 2026. Domeniile cu cele mai multe reclamații
10:51 - Caz medical rar în China. Un termometru înghițit în copilărie a fost descoperit după 20 de ani
10:17 - Lavinia Petrea, dezvăluiri despre culisele televiziunii. Ce spune jurnalista despre realitatea nevăzută de la TV: „Uneori citim cu nod în gât”
10:15 - Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Iată cum va fi vremea de 1 Mai
09:48 - Alertă în Galați! Grenadă defensivă găsită între blocuri, ridicată de urgență de pirotehniști
09:32 - România negociază la Washington cu Pfizer conversia datoriei de 600 de milioane de euro în medicamente inovatoare
09:27 - Ce trebuie să eviți cu orice preț de Izvorul Tămăduirii. Tradiții și semnificații în Vinerea Luminată
09:02 - Atac aerian în Ucraina, la granița cu România. O dronă a intrat în spațiul aerian românesc
08:57 - Vești proaste pentru cumpărători: telefoanele mobile se scumpesc cu până la 50%. Criza memoriilor lovește piața globală