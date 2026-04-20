Luni, vremea se schimbă semnificativ în România, cu înnorări, averse și descărcări electrice în jumătatea nordică a țării, dar și local în rest. În zonele montane și nordice sunt anunțate cantități importante de precipitații, iar la altitudini mari apar ninsori și strat nou de zăpadă.

Ploi și fenomene electrice în nord și centru

În jumătatea nordică a țării vor fi înnorări persistente și averse, însoțite de tunete și fulgere. Local, fenomenele se vor extinde și în celelalte regiuni, conform ANM.

În nordul țării și la munte, cantitățile de apă pot depăși 20 de litri pe metru pătrat, ceea ce poate duce la acumulări importante de precipitații într-un timp scurt.

Vânt puternic în toată țara

Vântul va avea intensificări pe întreg teritoriul, cu viteze de 40-50 km/h. La altitudini mari, în zona montană, rafalele pot ajunge la 70-80 km/h, accentuând senzația de frig și instabilitatea atmosferică.

Răcire accentuată în mai multe regiuni

Temperaturile vor scădea în vestul, nordul și centrul țării. Valorile maxime vor varia semnificativ, de la 10-11 grade în nordul Moldovei până la aproximativ 23 de grade în Muntenia.

În Transilvania și Maramureș, vremea devine mai rece, cu ploi consistente, iar în zonele montane sunt așteptate precipitații mixte.

Dobrogea și Bărăgan

Vreme schimbătoare, cu averse trecătoare și descărcări electrice. Vântul se intensifică, iar temperaturile urcă ușor până la 23 de grade în Călărași.

Moldova sudică și nordul Munteniei

Ploi pe arii extinse, dar și momente cu soare. Temperaturile cresc ușor, cu 2-3 grade față de ziua precedentă.

Nordul Moldovei și Bucovina

Vreme rece și instabilă, cu ploi abundente, posibile grindine și peste 20 l/mp. La munte ninge, cu strat de zăpadă de până la 10 cm. La Suceava, maximele scad de la 17 la 11 grade.

Vestul țării

Averse locale și fenomene electrice, cu vânt intensificat. La Timișoara se ating aproximativ 18 grade.

Transilvania

Dimineți reci, cu brumă în depresiuni. Ziua aduce ploi pe arii extinse, iar la munte apar precipitații mixte și vânt puternic la altitudini mari.

Oltenia

Vreme schimbătoare, cu ploi pe suprafețe restrânse și o ușoară scădere a temperaturilor, cu 2–3 grade.

Sudul țării

Averse locale și vânt în intensificare, dar și perioade cu soare printre nori.

Vremea în București

În Capitală, ziua începe cu soare și temperaturi în creștere ușoară, până la 23 de grade. Spre seară și în cursul nopții, norii se adună, apar ploi slabe, iar vântul poate ajunge la 45 km/h.

La munte: ploi, ninsori și vânt puternic

La altitudini mari, vremea se răcește semnificativ. Sunt așteptate averse consistente, cu acumulări de peste 20 l/mp. În nordul Carpaților Orientali, ploile se transformă treptat în ninsori, depunându-se un strat de zăpadă de până la 10 cm.

La peste 1.800 de metri altitudine, vântul va sufla puternic, cu rafale de 70–80 km/h.